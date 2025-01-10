Telefonda vergiler artırıldı!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Resmi Gazete’de “Özel Tüketim Vergisi IV sayılı liste uygulaması genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ” ile listede yer alan alıcısı bulunan “verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazlar” için listede yer alan orana göre hesaplanan vergi artırıldı.

2024 yılında 253 TL olan vergi, yüzde 43,87 oranında artışla 364 TL’ye çıkarıldı.

Tebliğde ayrıca, verginin bu malların her bir adedi için 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 364 TL’den az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet için 364 TL vergi alınacağı da belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan ve 30.12.2024 tarihli ve 32768 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) ile Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde bazı değişiklikler yapıldı.

Buna göre, 31/12/2033 tarihine kadar, mezkûr listenin “8517.12.00.00.11 Alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları” sırası kapsamındaki mallar için 364 TL’den düşük olmamak üzere nispi (oransal) vergi uygulanacağı belirtildi.