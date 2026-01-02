  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yükseltildi
Takip Et

Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yükseltildi

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 15 Ocak'tan itibaren 1500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yükseltildi
Takip Et

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2024'te 1500 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1,5 yıl sonra güncellendiği ifade edildi.

Şifresiz işlem limitinin, 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olarak uygulanacağı bildirildi.

Avrupa'da limit genellikle 50 Euro

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti dünyanın birçok yerinde uygulanıyor.

Dünya örneklerine bakıldığında, bu limitin İngiltere'de 100 sterlin, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 Euro olduğu görülüyor.

ABD'de ise söz konusu limit için bir standart bulunmuyor ve bankalar limiti kendileri belirliyor.

KGM duyurdu: Yabancı plakalı araçların geçiş ücretlerinde yeni dönem başladıKGM duyurdu: Yabancı plakalı araçların geçiş ücretlerinde yeni dönem başladıEkonomi
39 yıldır satıştaydı: Honda, efsane modelinin Türkiye satışlarını durdurdu39 yıldır satıştaydı: Honda, efsane modelinin Türkiye satışlarını durdurduEkonomi
Benzin, motorin ve otogaza zam geldi: İşte 2 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzin, motorin ve otogaza zam geldi: İşte 2 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Hangi araçlar MTV avantajı sunuyor? İşte ikinci elde yaşı genç ve ucuz 10 otomobil modeli...Hangi araçlar MTV avantajı sunuyor? İşte ikinci elde yaşı genç ve ucuz 10 otomobil modeli...Otomotiv

 