Temassız ödeme limiti artırıldı: Yeni tutar bugünden itibaren yürürlükte

Kredi ve banka kartı sahiplerini ilgilendiren temassız ödeme limitinde dikkat çeken bir güncelleme yapıldı. Daha önce 1.500 TL olarak uygulanan temassız işlem üst limiti, 2.500 TL’ye çıkarıldı.

Bu düzenlemeyle birlikte temassız ödemelerdeki üst sınır yüzde 66,66 oranında artırılmış oldu. Yeni limit, özellikle günlük harcamalarda kart kullanımını daha pratik hale getirmeyi amaçlıyor.

Temassız ödeme pandemiyle hızlandı

Temassız ödeme, özellikle koronavirüs döneminde temasın azaltılması amacıyla yaygınlaştı. Pandemi sürecinde kullanıcı sayısında hızlı bir artış yaşanırken, teknolojinin gelişmesiyle birlikte kartla yapılan temassız ödemeler günlük hayatın standart uygulamalarından biri haline geldi.

Limitler neden tüm kart limitini kapsamıyor?

Temassız ödeme limitleri, güvenlik gerekçeleriyle bilinçli olarak düşük tutuluyor. Geçmişte bazı POS cihazlarıyla, kart sahiplerinin çanta ya da cüzdanına yakın mesafeden izinsiz ve yasa dışı ödeme alınması vakaları yaşanmıştı.

Bu tür suistimallerin önüne geçmek amacıyla temassız ödemelerde, kartın toplam limiti yerine belirli bir üst sınır uygulanıyor. Yeni düzenlemeyle bu sınır 2.500 TL olarak belirlendi.

Kimler temassız ödeme yapabiliyor?

Temassız ödeme özelliği bulunan kredi kartı veya banka kartına sahip olan herkes bu sistemi kullanabiliyor. İstemeyen kullanıcılar ise internet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden temassız ödeme özelliğini kolayca kapatabiliyor.

İşlem limitleri ülkeden ülkeye değişiyor

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limitleri dünya genelinde ülkeden ülkeye değişiyor. Birçok Avrupa ülkesinde limitler benzer seviyelerde uygulanıyor:

İngiltere: 100 sterlin

Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Almanya: 50 euro

ABD: Standart ülke limiti yok; bankalar kendi politikalarını belirliyor.