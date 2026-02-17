Temel gıda ürünlerinde Ramazan ayı boyunca fiyatlar sabitlenecek

VEYSEL AĞDAR

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) üyesi marketler, Ramazan ayında bakliyattan yağa, çaydan şekere, undan makarnaya kadar yüzlerce temel gıda ürününde fiyat sabitleme ve indirim uygulamasına devam edecek. Ankara ve İstanbul’da bulunan üyelerinin Ramazan ayı boyunca kırmızı et ve tereyağında fiyatları sabitlemesinin ardından TPF Türkiye genelinde başta temel gıda ürünleri olmak üzere atıştırmalık, temizlik ve deterjan ürünleri, bulaşık makinesi ürünleri ile kağıt gruplarında da indirim yapma kararı aldı.

TPF Başkanı Ömer Düzgün, Ramazan ayında tüketicilerin bütçelerini rahatlatmak amacıyla iki yıl önce başlattıkları fiyat sabitleme ve indirim uygulamasının bu yıl da sürdüreceklerini söyledi.

Bayram sonuna kadar

Uygulamayı yaklaşık 8 bin üyelerinin gönüllü katkılarıyla hayata geçirildiklerini kaydeden Düzgün, “Kampanya süresince tüketicilerden olumlu geri dönüşler aldık. Üyelerimizle birlikte maliyet yapıları, arz koşulları ve tedarik sürekliliğini dikkate alarak yaptığımız değerlendirme sonucunda, başta temel gıda ürünleri olmak üzere bazı ürünlerde fiyatları bayram sonuna kadar sabit tutacağız. Bazı ürün gruplarında ise fiyat indirimi uygulayacağız” dedi.

Söz konusu adımların perakendecinin yapısal dengesini bozmayacak, tamamen gönüllülük esasına dayalı ve sınırlı süreli bir yaklaşım çerçevesinde ele alındığını vurgulayan Düzgün, temel hedeflerin fedakârlığın tek taraflı değil, dengeli biçimde paylaşılması olduğunu kaydetti.

Tedarikçilerle istişare edildi

Ramazan öncesinde tedarikçilerle yakın temas içinde olduklarını belirten Düzgün, “Ramazan dönemi öncesinde tedarikçilerimizle karşılıklı istişareler yapıyoruz. Sürecin tüm paydaşlar açısından yönetilebilir olması temel önceliğimiz. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi sektörün farklı halkalarından gelen yapıcı katkılar, bu tür uygulamaların en önemli dayanağını oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Doğru bilgilendirme

Ramazan döneminde fırsatçılığın önüne geçilmesi ve tüketicinin korunmasına yönelik adımlara da değinen Düzgün, federasyon olarak temel önceliklerinin piyasada güven ortamını korumak olduğunu belirtti. Üyeler nezdinde etik ticaret, şeffaf fiyatlama ve tüketiciye doğru bilgilendirme konularında hassasiyet gösterdiklerini aktaran Düzgün, kamu kurumlarıyla da iletişim halinde olduklarını ve sektörün sağduyulu duruşunu destekleyen her türlü yapıcı adımın parçası olmaya devam edeceklerini söyledi.

“Askıda Temel İhtiyaç Ürünleri" için hazırlık var

Yerel marketlerin güçlü bir lojistik altyapıya sahip olduğunu belirten ve yardım organizasyonu yapmak isteyen kurum ve kişilere özel destek sağlayacaklarını kaydeden Düzgün, “Federasyonumuza bağlı yerel zincirler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere alınacak hediye çeklerinde ve temel gıda ürünlerinde özel indirimler ve kampanyalar uygulayacaktır. Elimizi taşın altına koymaya, üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız” diye konuştu.

“Askıda ekmek” uygulamasını hatırlatan Düzgün, bu modelin yerel zincirlerde “Askıda Temel İhtiyaç Ürünleri” şeklinde genişletilebileceğini söyledi. Düzgün “Hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla, askıda temel gıda ürünlerini yerel zincirlerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya hazırız. Federasyon üyelerimizle iletişime geçecek tüm hayırseverlere gerekli kolaylığı sağlamaya kararlıyız" dedi.