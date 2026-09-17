Teminat tamamlama çağrıları 1,76 milyar TL'ye çıktı
Borsada fon kaynaklı temerrüt gelişmelerinin etkisiyle satış baskısı artarken, teminat tamamlama çağrıları da 1,76 milyar TL'ye yükseldi.
Yurt içi piyasalarda bazı fonlarda yaşanan temerrüt gelişmelerinin ardından aşağı yönlü sert hareketler görülürken teminat tamamlama çağrıları da yükseliş gösterdi.
Takasbank verilerine göre teminat tamamlama çağrıları 16 Eylül'de 1,76 milyar TL olarak kaydedildi. Böylelikle teminat tamamlama çağrılarında 15 Haziran tarihinden itibaren itibaren en yüksek seviye kaydedildi.
Teminat tamamlama çağrılarında 15 Haziran günü 2,34 milyar TL seviyesi görülmüştü.