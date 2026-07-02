Temmuz 2026 zorunlu trafik sigortası primleri belli oldu: Milyonlarca araç sahibine yeni tarife

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (SBM verileri kapsamında) göre, İstanbul'da otomobil sahibi olan bir sürücünün, aracını 4. risk basamağından zorunlu trafik sigortası yaptırması halinde en az 18 bin 789 lira prim ödemesi gerekiyor.

Zorunlu trafik sigortası yaptırılmadan aracın trafiğe çıkarılması ise yasal olarak mümkün değil. Sigortasız şekilde denetime takılan sürücülere idari para cezası uygulanırken, araçlar da trafikten men edilecek.

Trafik sigortası primlerine yüzde 4 zam

Trafik sigortası primlerine yüzde 4 oranında zam geldi. İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 56 bin 367 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 395 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.

Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 54 bin 772 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 129 lira oldu.

İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 53 bin 177 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 863 lira oldu.

Ticari taksi sigortasında yeni tarife

İstanbul'da ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarı 160 bin 593 lira olurken sekizinci basamaktaki tutar 26 bin 766 lira oldu. Ankara'da bu tutar en yüksek 156 bin 48 lira, en düşük 26 bin 8 lira, İzmir'de en yüksek 151 bin 503 lira, en düşük de 25 bin 250 lira olarak belirlendi.

İstanbul'da otobüs trafik sigortası 394 bin liraya yükseldi

İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki bir 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası 394 bin 539 liraya yükseldi. Sekizinci basamağı ise 65 bin 757 lira oldu.

Ceza ve trafikten men

2026 yılı itibarıyla bin 246 lira ceza ve eksiklik giderilinceye kadar araç trafikten men edilme uygulaması yapılıyor. Trafik polisleri inisiyatif kullanarak yakalanma anında ceza kesip, aracın bağlanmaması için sürücülerden trafik sigortası poliçelerini hemen yaptırmalarını isteyebiliyor. Trafik kazasına karışması halinde ise poliçe olmadığı için 2 bin 39 lira ceza ve karşı tarafa verilen hasar ödeniyor.