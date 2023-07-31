Temmuz ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın sunumu ve Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına yapılan atamaları piyasaların olumlu karşılamasının ardından gözler enflasyon verisine çevrildi. Temmuz ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak güncellemişti.
Temmuz ayı enflasyon oranlarını TÜİK açıklayacak. Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Temmuz ayı enflasyon oranlarının 3 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının verilerine göre, Haziran ayında çekirdek enflasyon yıllık artış oranı yüzde 47,33, temel Mallar grubu yıllık fiyat artışı yüzde 36,69, hizmet grubu yıllık fiyat artışı ise yüzde 59,45 olarak gerçekleşmişti.
Yine Haziran ayında çekirdek enflasyonun 12 aylık ortalama değişim oranı 1,00 puan azalışla yüzde 56,03’ten yüzde 55,03’e gerilemişti.