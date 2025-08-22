Temmuz ayında turist sayısında düşüş: Yabancı ziyaretçi yüzde 5 azaldı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün geçici verilerine göre, 2025 yılının Temmuz ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,97 düşerek 6 milyon 969 bin 546 oldu.

Ocak-Temmuz döneminde ise yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 azalış gösterdi.

En çok ziyaret eden ülkeler

Temmuz ayında Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke Almanya oldu.

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin,

Yüzde 14,08’i (981 bin 5 kişi) Almanya’dan,

Yüzde 13,68’i (953 bin 733 kişi) Rusya’dan,

Yüzde 8,57’si (597 bin 155 kişi) İngiltere’den geldi.

İngiltere’yi Polonya ve Hollanda takip etti.

Hangi ülkelerden gelen turist sayısı azaldı?

Temmuz ayındaki düşüşte özellikle Avrupa pazarı etkili oldu. Avrupalı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 202 bin 998 kişi azalarak yüzde 4,94 geriledi.

ABD’den gelen turist sayısı yüzde 21,91 azaldı; 42 bin 502 kişi düştü.

İran’dan gelen turist sayısı, 312 bin 554’ten 253 bin 523’e gerileyerek yüzde 18,89 azaldı.

Yunanistan’dan gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 14,38 düşüş gösterdi.