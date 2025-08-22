  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Temmuz ayında turist sayısında düşüş: Yabancı ziyaretçi yüzde 5 azaldı
Takip Et

Temmuz ayında turist sayısında düşüş: Yabancı ziyaretçi yüzde 5 azaldı

2025 yılının Temmuz ayında Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,97 azalarak 6 milyon 969 bin 546’ya düştü. Ocak-Temmuz döneminde de yüzde 2,1’lik kayıp yaşanırken, en fazla ziyaretçi Almanya, Rusya ve İngiltere’den geldi. Ancak Avrupa’dan gelen turist sayısında gerileme olurken, ABD, İran ve Yunanistan pazarlarında dikkat çeken düşüşler kaydedildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Temmuz ayında turist sayısında düşüş: Yabancı ziyaretçi yüzde 5 azaldı
Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün geçici verilerine göre, 2025 yılının Temmuz ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,97 düşerek 6 milyon 969 bin 546 oldu.

Ocak-Temmuz döneminde ise yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 azalış gösterdi.

Temmuz ayında turist sayısında düşüş: Yabancı ziyaretçi yüzde 5 azaldı - Resim : 1En çok ziyaret eden ülkeler

Temmuz ayında Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke Almanya oldu.

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin,

Yüzde 14,08’i (981 bin 5 kişi) Almanya’dan,
Yüzde 13,68’i (953 bin 733 kişi) Rusya’dan,
Yüzde 8,57’si (597 bin 155 kişi) İngiltere’den geldi.

İngiltere’yi Polonya ve Hollanda takip etti.

Hangi ülkelerden gelen turist sayısı azaldı?

Temmuz ayındaki düşüşte özellikle Avrupa pazarı etkili oldu. Avrupalı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 202 bin 998 kişi azalarak yüzde 4,94 geriledi.

ABD’den gelen turist sayısı yüzde 21,91 azaldı; 42 bin 502 kişi düştü.

İran’dan gelen turist sayısı, 312 bin 554’ten 253 bin 523’e gerileyerek yüzde 18,89 azaldı.

Yunanistan’dan gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 14,38 düşüş gösterdi.

Yapı ruhsatı verilen bina sayısı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 47,4 arttıYapı ruhsatı verilen bina sayısı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 47,4 arttıEkonomi
Yerin kilometrelerce altındaki deprem fay hatları nasıl inceleniyor?Yerin kilometrelerce altındaki deprem fay hatları nasıl inceleniyor?Gündem
Ekonomi
İşte Türkiye'nin dev bankalarının ilk yarı karnesi!
İşte Türkiye'nin dev bankalarının ilk yarı karnesi!
Şirket kuruluşları 7 ayda yüzde 0,6 düştü
Şirket kuruluşları 7 ayda yüzde 0,6 düştü
İzmir'de öğrenci servis ücretleri değişti! İşte yeni fiyatlar...
İzmir'de öğrenci servis ücretleri değişti! İşte yeni fiyatlar...
Astor Enerji bilançosunu açıkladı! Net karı yüzde 8 arttı
Astor Enerji bilançosunu açıkladı! Net karı yüzde 8 arttı
Toroslar’da mobil tırla bal üretimi: Kovanları bile indirmeden doğayı geziyor
Toroslar’da mobil tırla bal üretimi: Kovanları bile indirmeden doğayı geziyor
Stüdyo daireler emlak sektörüne 'can suyu' olacak! Kiraları düşürmesi bekleniyor
Stüdyo daireler emlak sektörüne 'can suyu' olacak