Temmuz enflasyonu için ilk anket geldi

Seçimlerin ardından TL'de yaşanan değer kaybının birikimli etkisi ve vergi artışlarıyla TÜFE'nin Temmuz'da aylık yüzde 9.1 artması, yıllık bazda ise sekiz aylık düşüşün ardından yeniden yükselerek yüzde 47.3'e çıkması bekleniyor.

Reuters'ın anketine katılan 10 ekonomistin aylık TÜFE tahminleri yüzde 6.4 ila yüzde 10.6 artış bandında yer alırken, yıllık tahminler ise yüzde 43.50 ila yüzde 49.40 arasında bulunuyor.

EKONOMİ gazetesi yazarı Alaattin Aktaş ise çift haneli artış bekliyor.

Seçimlerin ardından sigaradan akaryakıta vergilerde yapılan artışın yanısıra deprem kaynaklı artan maliyetler nedeniyle kurumlar vergisi, KDV'de artışlara gidilmiş tek seferlik ek MTV getirilmiş, BSMV ve harçlar da artırılmıştı.

Ekonomistler, yılsonu TÜFE tahminlerini belirgin revize ederken vergi ve fiyat artışlarının ay ortasında gerçekleşmiş olması nedeniyle Ağustos'a da sarkan bir etki öngörüyor.

Haziran ayında enflasyon aylık alkollü içecekler, tütün ve ulaştırma kalemlerindeki artışlar ile yüzde 3.92 artarken yıllık bu senenin dip seviyesi olacağı kabul edilen yüzde 38.21 olarak gerçekleşti.

Reuters anketinde yılsonu enflasyon tahmin medyanı yüzde 59.9 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 49.5 ila yüzde 69.0 bandında yer alıyor. Haziran ayında yapılan ankette yılsonu tahmin medyanı yüzde 51.50 seviyesindeydi.

TÜİK Temmuz ayı TÜFE verilerini 3 Ağustos'ta saat 10.00'da açıklayacak.

Yükseliş eğilimi devam edecek

Merkez Bankası, enflasyon tahminlerini yukarı yönlü keskin şekilde güncelledi. Klasik etkiler yanına, tahminlerdeki sapmanın ve tahmin oluşturma yönteminin değişiklik etkisi de eklendi. En büyük etki de bu kalemden geldi. Merkez Bankası, 2023 enflasyon tahminini yüzde 22,3’ten yüzde 58’e, 2024 yılı tahminini yüzde 8,8’den yüzde 33’e, 2025 tahminini ise yüzde 15’e yükseltti.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyonda ana eğilimin yükseliş yönünde olduğunu, 2024 ikinci çeyreğinde yüzde 60 ile zirvenin görüldükten sonra inişin başlayacağını tahminini dile getirdi. Erkan, ana eğilimin yükseliş olmasına, yurt içi talepteki artış, ücret ve kur gelişmeleri, hizmet enflasyonundaki katılığın belirleyici etkisi olduğunu kaydetti.