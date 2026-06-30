Temmuz’da 3 yeni uygulama devreye giriyor: Peki sistemde neler değişecek?

1 Temmuz itibarıyla vatandaşların günlük yaşamını etkileyecek 3 yeni uygulama hayata geçiyor. Yarın devreye girecek düzenlemelerle birlikte birçok alanda önemli değişiklikler başlayacak.

Yeni ayla birlikte, Türkiye genelinde Sıfır Atık Hareketi kapsamında çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve döngüsel ekonominin desteklenmesi amacıyla dev bir adım atılıyor. Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen ve "Al, kullan, at" devrini kapatıp "Al, kullan, dönüştür" dönemini başlatan ulusal depozito iade sistemi, temmuz ayı itibarıyla 81 il ve 973 ilçede eş zamanlı olarak tam kapsamlı şekilde hayata geçiriliyor. Pilot bölgelerde daha önce 25 kuruş olarak ödenen iade bedeli ise vatandaşların katılımını artırmak amacıyla güncellendi.

Depozito iade ücreti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşımız depozito iade noktalarına veya depozito iade makinelerine bu ürünleri götürdükleri zaman ürün başına 1 lira depozito iade ücreti alacaklar." diyerek uygulamaya dair bilgi vermişti.

Restoran ve kafelerdeki menülerde "ayrıntı" dönemi

Restoran ve kafelerdeki menülerde de "ayrıntı" dönemi başlıyor. 1 Temmuz'dan itibaren kafe ve restoranlarda menüler değişecek. Ayrıntılı menü dönemine geçilmesiyle alerjisi olanların ya da hayvansal ürün tüketmek istemeyen müşteriler, yiyeceklerdeki ürünlerin bileşenlerini görebilecek. Ayrıca bir porsiyon üründe kalori miktarı da yazacak.İşletmeler, yemeklerin içeriğini herkesin anlayacağı şekilde geniş geniş yazacak ve karekod sistemini uygulayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı bu kararla sağlıklı ve bilinçli tüketim hedefleniyor. İşletmeler bu bilgileri klasik menüler, yazı tahtaları, broşürler ve dijital ekranlar üzerinden sunabilecek.

Yeni trafik sigortası

Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel

Şartlar" başlıklı tebliği Resmi Gazete'de 12 Haziran'da yayımlandı. Değişiklikle birlikte genel şartlara "kalıcı veri saklayıcısı" tanımı dahil edildi.

Kısa mesaj, elektronik posta, internet, mobil uygulama, disk, CD, DVD, hafıza kartı ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi veya e-Devlet üzerinden kurulacak sistemlerin bu kapsamda değerlendirilmesi bekleniyor.

"Maddi Zararlar Teminatı" kapsamında kaza yapan araçtaki değer kaybı, SEDDK'nın belirlediği usul ve esaslara göre atanacak sigorta eksperi tarafından tespit edilecek. Aracın markası, yaşı, modeli, kullanılmışlık düzeyi, hasar gördüğü kısımlar, geçmiş hasar durumu ve aracın kaza tarihinden önceki ikinci el satış değeri ile onarılmasından sonraki ikinci el satış değeri arasındaki fark dikkate alınacak.