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Temmuzda 4 bin 588 sanayi kapasite raporuna onay

Temmuz ayı verilerine göre, TOBB 4 bin 588 sanayi kapasite raporuna onay verdi.

Haber Merkezi
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Temmuzda 4 bin 588 sanayi kapasite raporuna onay
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temmuz ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 16,7 artışla 4 bin 588'e yükseldi.

En çok kapasite raporu düzenlenen il sıralamasında 1205 ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Bu ili 323 raporla Ankara ve 305 ile Bursa izledi.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı Temmuz 2023'te 97 bin 207 iken geçen ay yüzde 1,3 azalışla 95 bin 972'ye geriledi.

Çalışan sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 artarak 4 milyon 8 bin 208 olarak hesaplandı.

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