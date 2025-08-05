Temmuzda 698 şirket konkordato için başvurdu: En kırılgan sektörler belli oldu

Türkiye genelinde şirketlerin konkordato talepleri temmuz ayında yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Konkordato Takip platformunun verilerine göre, yalnızca temmuz ayında 698 şirket konkordato başvurusunda bulundu; bunlardan 30’u iflas etti, 358’i geçici mühlet, 139’u ise kesin mühlet kararı aldı.

Bu veriler, geçici mühlet ve iflas kararlarında yılın zirvesine işaret ederken; yılın ilk yedi ayına bakıldığında 1.617 şirket geçici mühlet, 961 dosya ise kesin mühlet kararı aldı. Aynı dönemde iflasına karar verilen şirket sayısı ise 126 olarak kaydedildi.

İnşaat sektörü ilk sırada

Sektörel dağılımda inşaat sektörü, 479 başvuruyla en çok konkordato talebinde bulunan alan oldu. Onu 313 başvuruyla tekstil, 110 başvuruyla metal ürün imalatı izledi. Bu üç sektörü gıda, mobilya ve akaryakıt istasyonları takip etti. Özellikle tekstil sektörü, 2024 yılı genelinde en fazla konkordato başvurusu yapılan alan olarak öne çıktı.

En fazla konkordato başvurusu İstanbul'da

Bölgesel dağılıma göre ise en fazla konkordato başvurusu büyükşehirlerde yoğunlaştı. İstanbul 1.199 şirketle ilk sırada yer alırken, Ankara 536, İzmir ise 217 başvuruyla listede üst sıralarda yer aldı. Bu illeri Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Antalya, Denizli, Konya ve Balıkesir izledi. Veriler, ekonomik sıkışıklığın en çok metropol şehirlerde hissedildiğini gösteriyor.