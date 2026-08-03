Temmuzda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 50,42 ile ayakta tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde görüldü. Bu kalemi yüzde 25,87 ile soğan, sarımsak, havuç, mantar ve zeytin gibi taze veya soğutulmuş diğer sebzeler, yüzde 21,63 ile ise yumrulu sebzeler takip etti.

Temmuzda zam şampiyonları belli oldu

Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 14,53 ile meyvesi yenen taze veya soğutulmuş sebzeler (domates, biber, salatalık, kabak gibi), yüzde 12,34 ile tanısal görüntüleme hizmetleri ve medikal (tıbbi) laboratuvar hizmetleri, yüzde 10,94 ile kişisel ulaşım araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması, yüzde 9,96 ile çay ve demlenerek hazırlanan diğer bitkisel ürünler yer aldı.

Temmuzda en fazla ucuzlayan ürün taze meyveler oldu

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 20,44 ile taze diğer meyveler kategorisinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 12,97 ile taze turunçgiller, yüzde 11,76 ile taze hurma, incir ve diğer tropikal meyveler, yüzde 10,99 ile yumurtalar, yüzde 10,29 ile taze veya soğutulmuş yeşil yapraklı veya saplı sebzeler, yüzde 5,38 ile kadın ve kız çocuk giysileri, yüzde 3,82 ile diğer giyim eşyaları ve yüzde 3,66 erkek ve erkek çocuk giysileri takip etti.