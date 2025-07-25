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Temmuzda inşaat sektörü güven tazeledi! Hizmet ve perakende düşüşte

TÜİK verilerine göre, inşaat sektöründe güven endeksi yüzde 2,2 artarak 88,8’e yükselirken, hizmet sektöründe yüzde 0,8 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 0,5’lik düşüş yaşandı.

Haber Merkezi
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Temmuzda inşaat sektörü güven tazeledi! Hizmet ve perakende düşüşte
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Güven endeksi temmuzda hizmet ve perakende sektörlerinde azalırken inşaat sektöründe arttı. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi temmuzda aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 0,8 azalarak, 110 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 0,5 gerileyerek 107,9'a düşerken, inşaat sektöründe ise yüzde 2,2 artışla 88,8 değerini aldı.

Hizmet sektöründe temmuzda geçen aya kıyasla son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,5, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1 düşüş gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 1, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi ise yüzde 1,1 gerilerken, mevcut mal stok seviyesi yüzde 1 arttı.

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,7 azalırken gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 4,9 artış gösterdi.

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