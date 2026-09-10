Temmuzda otel doluluk oranları geçen yılı aştı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, işletme ve basit belgeli konaklama tesislerinde doluluk oranı temmuz ayında yüzde 67,96 olarak kaydedildi.

Doluluk oranı geçen yılın aynı ayındaki yüzde 65,7 seviyesinin üzerine çıkarken, 2023 ve 2024 yıllarının temmuz aylarında kaydedilen oranların altında kaldı.

Yabancı ziyaretçilerin payı yüzde 39,82

Temmuz ayında yabancı ziyaretçilerden kaynaklanan doluluk oranı yüzde 39,82 olurken, yerli ziyaretçilerden kaynaklanan doluluk oranı yüzde 28,14 olarak gerçekleşti. Böylece toplam doluluk oranı yüzde 67,96'ya ulaştı.

Aynı ay konaklama tesislerine toplam 13 milyon 295 bin 730 geliş gerçekleşti. Toplam geceleme sayısı 36 milyon 615 bin 862 olurken, ortalama kalış süresi 2,75 gün olarak hesaplandı.

Yedi aylık doluluk yüzde 42,88

Ocak-temmuz döneminde konaklama tesislerindeki toplam doluluk oranı yüzde 42,88 oldu. Bu dönemde yabancı ziyaretçilerden kaynaklanan doluluk yüzde 24,16, yerli ziyaretçilerden kaynaklanan doluluk ise yüzde 18,73 olarak kaydedildi.

Yılın ilk yedi ayında tesislere toplam 57 milyon 655 bin 618 geliş gerçekleşirken, geceleme sayısı 142 milyon 425 bin 713'e ulaştı. Ortalama kalış süresi ise 2,47 gün oldu.