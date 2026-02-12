Temu gümrük engelini aştı, Türkiye'ye geri döndü: İşte sepet al limiti

Çinli e-ticaret devi Temu, Türkiye pazarında kalıcı olmak adına bir adım attı. WhaleCo adıyla şirketleşen platform, ithalatçı olarak gümrük işlemlerini kendi yapıyor ve vergisi alışveriş sırasında ödenen ürünler gümrük süreçleriyle uğraşılmadan kapıya kadar geliyor.

6 Şubat 2026 itibariyle 30 Euro altındaki ürünler için basitleştirilmiş gümrük usulü kaldırıldı. Yurtdışı alışveriş yapanlar tarafından en çok tercih edilen platformlardan biri olan Çin merkezli Temu da, Türkiye'ye yurt dışı gönderimlerini tamamen durdurma kararı almıştı.

Bunun üzerine harekete geçen Temu, kullanıcılarına yeni bir yöntem sunuyor. WhaleCo adlı bir şirket kuran Temu Türkiye'de kapatılan yurt dışı alışverişleri yeniden açtı.

Sistem nasıl çalışıyor?

WhaleCo şirketi ile Temu artık Türkiye'de resmi bir ithalatçı konumuna geçti. Ürünler artık bireysel ithalat yerine ticari ithalat kategorisinde Türkiye'ye girecek.

Kullanıcıların aldığı ürünlerin tüm gümrük işlemleri kullanıcılar tarafından değil bu şirket adına yapılıyor. Müşteriler vergilerini alış veriş sırasında ödeyerek siparişi tamamlıyor. Gelen ürünler gümrükten WhaleCo şirketi aracılığıyla alınarak adreslere gönderiliyor.

Yani siparişi verenin gümrük işlemi ve ek belge hazırlamasına gerek kalmıyor.

Alt limit var

Platformun bu düzenlemesinde bir alt limit uygulaması bulunuyor. Sepet tutarı 580 TL altında kalırsa işleme alınmıyor.

Sistemde bulunan ürün çeşitliliğinin şimdilik sınırlı tutulduğu görülüyor. Zaman içinde ürünlerin artması bekleniyor.