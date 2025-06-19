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TEMU, Türkiye pazarına adım attı: 1 günde teslimat dönemi

Dünya genelinde e-ticaret alanında hızla büyüyen Çin merkezli TEMU, Türkiye pazarına da resmen adım attı. TEMU,  “1 iş gününde teslimat” dönemine başlıyor.

Haber Merkezi
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TEMU, Türkiye pazarına adım attı: 1 günde teslimat dönemi
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Şirket, yerelleşme stratejileri çerçevesinde Türkiye'den sipariş gönderimi yapacağını ve Türkiye merkezli faturalandırmaya geçeceğini duyurdu. TEMU, İstanbul'daki operasyon üssüyle birlikte "1 iş gününde teslimat" dönemini başlatıyor.

Faturalandırma artık Türkiye üzerinden yapılacak

2024 yılının son çeyreğinden itibaren ödemeleri İrlanda-Dublin merkezli yapı yerine Türkiye'de kurulan bir şirket aracılığıyla gerçekleştiren TEMU, bu adımıyla vergi yükünü de optimize etti. Türk kullanıcılar, artık siparişlerinin ödemesini Türkiye merkezli bir firma üzerinden yapacak ve faturalarını da buradan alacak.

Lokal depo sistemi

Sadece Türkiye değil, daha önce ABD ve Avrupa'da da benzer adımlar atan TEMU, yüksek gümrük vergilerinden kaçınmak amacıyla lokal depo sistemine geçti. Türkiye'de kurduğu depo sayesinde siparişler artık doğrudan yurt içinden gönderilecek. Bu da hem maliyet avantajı, hem de teslimat süresinde büyük bir iyileşme anlamına geliyor.

İlk siparişte ücretsiz kargo ve indirim seçeneği

Pazara girişini çeşitli promosyonlarla destekleyen TEMU, ilk siparişte ücretsiz kargo ve indirim seçenekleri sunuyor. Mobil uygulama ve sosyal medya üzerinden yapılan tanıtımlarda "Artık Türkiye'deyiz" sloganı dikkat çekti.

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