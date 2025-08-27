Temu'nun ürünlerinde kanserojen madde alarmı: Bakanlık harekete geçiyor!

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, Çin merkezli e-ticaret devi Temu'nun satışa sunduğu ayakkabılar üzerinde yapılan laboratuvar analizlerinin çarpıcı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Sabah'ın haberine göre içten, incelenen ürünlerde, yüzde 50 oranında kanserojen kimyasallar ve ağır metaller tespit edildiğini açıkladı.

"Tüketici sağlığını doğrudan tehdit eden ciddi riskler barındırıyor"

Konunun önemine ve aciliyetine dikkat çeken İçten, bu kritik bulguları doğrudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile paylaştıklarını ifade etti. İçten, "Söz konusu ürünler, tüketici sağlığını doğrudan tehdit eden ciddi riskler barındırıyor" diyerek uyarıda bulundu.

Türkiye'deki güvenlik ve denetim sistemlerinden geçmedi

İçten, Temu'dan gelen ürünlerin Türkiye'deki güvenlik ve denetim sistemlerinden geçmediğine dikkat çekti. Türkiye'ye 2024 yılında Temu üzerinden 8 milyon çift ayakkabı ithal edildiğini ve bu rakamın toplam ithalatın yüzde 10'unu aştığını belirtti. Bu durumun, 200 orta ölçekli ayakkabı üreticisinin kapanmasına yol açtığını söyledi. Temu'nun yalnızca ayakkabı satışından Türkiye’ye yıllık yaklaşık 200 milyon dolar gelir elde ettiği de açıklandı.

Geçen yıl bu platformların cirosu 43 milyar lira oldu

Yabancı e-ticaret sitelerinin Türkiye ekonomisine olan etkisi giderek artıyor. Geçen yıl bu platformların cirosu 43 milyar lira olarak kaydedildi ve 2025’te bu rakamın 83 milyar lirayı bulması bekleniyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği’nin (ETİD) raporuna göre, yabancı menşeili siteler bu yıl Türkiye’de 500 milyar liralık katma değer kaybına sebep olabilir.