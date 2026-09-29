TEPAV açıkladı: Gıda enflasyonu eylülde hızlandı

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Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Eylül 2026 dönemine ilişkin TEPAV Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) sonuçlarını yayımladı.

1-25 Eylül döneminde derlenen verilere göre, aylık gıda enflasyonu yüzde 2,23 olarak hesaplandı. Böylece gıda fiyatlarındaki aylık artış eylülde yeniden hızlandı.

TEPAV verilerine göre yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 30,1 oldu.

Patlıcan, muz ve domateste yüksek artış

Eylül ayında taze meyve ve sebze grubundaki fiyat hareketleri dikkat çekti. Bu grupta fiyatı en fazla gerileyen ürünler limon, portakal ve mandalina oldu.

Buna karşılık patlıcan, muz ve domates fiyatlarında yüksek artışlar kaydedildi.

Taze meyve ve sebze dışındaki ürünlerde en yüksek fiyat artışları margarin, dana eti ve hazır tavuk yemeklerinde görüldü.

Fındık içi, tereyağı ve ceviz fiyatlarında ise düşüş kaydedildi.

TEPAV'ın açıklamasının yayımlandığı 29 Eylül itibarıyla, eylül ayına ilişkin diğer kuruluşların gıda enflasyonu verileri henüz açıklanmadı.