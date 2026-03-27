TEPAV: Gıda enflasyonu düşüş eğilimine girdi

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanan Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) Mart 2026 dönemi verileri açıklandı. 1-25 Mart 2026 tarihleri arasında derlenen verilere göre aylık gıda enflasyonu yüzde 2,90 olarak hesaplandı. 2026 yılında mart ayı itibarıyla gıda enflasyonunun düşüş eğilimine girdiği görüldü. Yıllık bazda ise TEGE'ye göre gıda enflasyonu mart 2026 itibarıyla yüzde 33,4 düzeyinde gerçekleşti.

Taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatı en hızlı düşen ürünler kabak, salatalık ve kivi olurken; taze fasulye, patlıcan ve karnabahar fiyatlarında yüksek artışlar kaydedildi. Taze meyve ve sebze dışı kategoride ise en belirgin fiyat artışları mayonez, kahvaltılık tahıl gevreği ve tavuk etinde gerçekleşti. Aynı dönemde palamut balığı (yerli), diğer balıklar ve ceviz fiyatlarında ise düşüş tespit edildi.

KKTC Gıda Fiyat Endeksi (KKTC-TEGE) kapsamında 1-25 Mart 2026 dönemine ait verilerle aylık gıda enflasyonu yüzde 2,08 olarak hesaplandı. Yüksek seyreden iki ayın ardından gıda enflasyonunun yeniden düşüş eğilimine girdiği görüldü.