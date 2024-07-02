TEPAV: Gıda enflasyonu haziranda yüzde 1,72 oldu

TEPAV'ın açıkladığı Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerine göre, 1-30 Haziran 2024 döneminde aylık gıda enflasyonu yüzde 1,72 oldu. cnbce.com'un haberine göre Kurban Bayramı nedeniyle baklava ve kağıtlı şeker fiyatları düşerken, patates ve bazı yumru bitkiler haricindeki sebzeler ile tavuk eti ve yumurtada da fiyat düşüşleri görüldü. Taze meyveler, çarliston biber, salatalık ve kabuklu yemişlerde ise yüksek fiyat artışları kaydedildi. Zam şampiyonu ise yüzde 86,93'le limon oldu.

TEGE ile on aylık birikimli gıda enflasyonunu yüzde 52,02 hesaplanırken ÜGE-Gıda (İTO) ile yüzde 51,24, Türk-İş mutfak enflasyonu ile yüzde 55,57 ölçüldü.

Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından açıklanan Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerine göre, 1-30 Haziran 2024 döneminde aylık gıda enflasyon oranı yüzde 1,72 olarak hesaplandı. Kurban Bayramı nedeniyle haziran ayında fiyatı en çok düşen ürünlerde baklava ve kağıtlı şeker bulunurken patates ve bazı yumru bitkiler haricindeki sebzeler ile tavuk eti ve yumurtada da fiyat düşüşleri gerçekleşti. Taze meyveler, çarliston biber, salatalık gibi sebzeler ile kabuklu yemişlerde ise bir önceki aya göre yüksek fiyat artışları gözlendi.

TEGE ile on aylık birikimli gıda enflasyonunu yüzde 52,02 hesaplanırken ÜGE-Gıda (İTO) ile yüzde 51,24, Türk-İş mutfak enflasyonu ile yüzde 55,57 ölçüldü. 1-30 Haziran 2024 dönemi için 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla diğer kuruluşlar tarafından hesaplanan gıda enflasyonu ÜGE-Gıda (İTO) ile yüzde 2,66, Türk-İş ile yüzde 0,05 düzeyinde gerçekleşti. TÜİK, CEFIS ve ENAG tarafından ise henüz veri açıklanmadı."