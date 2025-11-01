  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TEPAV hesapladı: Gıda fiyatları ekimde de hız kesmedi, salatalık ve domates rekor kırdı
Takip Et

TEPAV hesapladı: Gıda fiyatları ekimde de hız kesmedi, salatalık ve domates rekor kırdı

TEPAV Gıda Fiyat Endeksi (TEGE), Ekim 2025’te bir önceki aya göre yüzde 2,70 arttı. Fiyatı en hızlı artan ürünler salatalık, domates ve beyaz lahana olurken kıvırcık, roka ve maydanoz fiyatı en fazla düşen ürünler arasında yer aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TEPAV hesapladı: Gıda fiyatları ekimde de hız kesmedi, salatalık ve domates rekor kırdı
Takip Et

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Ekim 2025 dönemine ilişkin Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerini açıkladı.

Buna göre, gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,70 oranında arttı. Aynı dönemde TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu yüzde 1,58 olarak ölçüldü. Böylece gıda enflasyonu, son üç aydır devam eden yükselme eğilimini ekim ayında da sürdürdü.

Ekim ayında taze meyve ve sebze kategorisinde en fazla fiyat düşüşü kıvırcık, maydanoz ve roka ürünlerinde gözlenirken salatalık, domates ve beyaz lahana fiyatlarında dikkat çekici artışlar yaşandı. Taze meyve ve sebze dışındaki ürünlerde ise kakaolu toz içecekler, buğday unu ve baharat fiyatlarında artış kaydedilirken pasta, sakatat ve bulgur fiyatlarında azalma tespit edildi.

TEGE’ye göre Ekim 2025 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu yüzde 32,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu yüzde 39 olarak hesaplandı.

İstanbul'un ekim enflasyonu belli olduİstanbul'un ekim enflasyonu belli olduEkonomi
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL’ye doğru gidiyor!Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL’ye doğru gidiyor!Ekonomi
Ekim ayı enflasyonu pazartesi günü açıklanacak: Ekonomistler ne bekliyor?Ekim ayı enflasyonu pazartesi günü açıklanacak: Ekonomistler ne bekliyor?Ekonomi
Marketle üretici arasında 5 kat fark: Patates el yakıyor!Marketle üretici arasında 5 kat fark: Patates el yakıyor!Ekonomi

 

Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek kira fiyatlarının farkındayız, en kısa sürede sosyal konutları tamamlayacağız
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:
Ticaret Bakanlığı'ndan patates fiyatlarına ilişkin açıklama
Ticaret Bakanlığı'ndan patates fiyatlarına ilişkin açıklama
Sosyal güvenlik sistemine yeni düzenlemeler geliyor: Aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek
Aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek
Bankalar faizden rekor kazandı: Takipteki alacak gelirleri yüzde 164 arttı
Bankalar faizden kazandı: Takipteki alacak gelirleri yüzde 164 arttı
Samsun 9 ayda 1 milyar 264 milyon dolarlık ihracata imza attı
Samsun 9 ayda 1 milyar 264 milyon dolarlık ihracata imza attı
Türkiye’nin doğal gaz üretimi geçen yıl yüzde 176 arttı
Türkiye’nin doğal gaz üretimi geçen yıl yüzde 176 arttı