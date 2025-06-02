TEPAV hesapladı: Mayısta gıda fiyatlarında sınırlı artış

TEPAV Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) Mayıs 2025 sayısı yayımlandı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından açıklanan TEGE verilerine göre, 1-31 Mayıs 2025 döneminde aylık gıda enflasyon oranı yüzde 1,21 olarak hesaplandı.

Fiyatı en çok artanlar

Mayıs ayında taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatı en çok düşen ürünler sivri biber, çarliston biber ve salatalık olurken limon, kivi ve portakal fiyatlarında yüksek artışlar gözlendi.

Taze meyve ve sebze kategorisi dışındaki ürünlerde ise en fazla fiyat artışı kuru kayısı, Antep fıstığı ile margarinde gözlemlenirken balık, yumurta ve ayranda da fiyat düşüşleri tespit edildi.

Yıllık gıda enflasyonu kaç oldu?

1-31 Mayıs 2025 dönemi için 2 Haziran 2025 tarihi itibarıyla diğer kuruluşlar tarafından hesaplanan gıda enflasyonu TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu ile yüzde 4,40, İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (İTÜFE) ile yüzde 3,24 ve İTO Ücretliler Geçinme Endeksi (ÜGE) ile -yüzde 0,09 oldu.

Mayıs 2025 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu TEGE ile yüzde 30,6, TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu ile yüzde 32,3, İTÜFE ile yüzde 40,5 ve ÜGE ile yüzde 35,8 olarak hesaplandı.