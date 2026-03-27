TEPAV: İstihdamda kayıp tekstil ve giyimde yoğunlaştı

TEPAV’ın SGK verilerine dayalı Aralık 2025 İstihdam İzleme Bülteni’ne göre Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenen çalışanlar dahil toplam sigortalı çalışan sayısı, 143.000 kişi azalarak 25 milyon 874 bine geriledi. Sigortalı ücretli çalışan sayısı yıllık bazda artışını sürdürürken, imalat sanayinde özellikle giyim ve tekstil sektörlerinde belirgin istihdam kaybı gözlendi.

TEPAV tarafından SGK verileri temel alınarak hazırlanan Aralık 2025 İstihdam İzleme Bülteni yayımlandı. Buna göre, aralık ayında Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenen çalışanlar dahil toplam sigortalı çalışan sayısı aylık olarak 62 bin 216 azalarak 25 milyon 874 bine geriledi.

SGDP ödenen çalışanlar da dahil edildiğinde, toplam sigortalı çalışanların yaklaşık yüzde 74’ünü oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubundaki (4/a) istihdam yıllık olarak yüzde 2,1 (385.577) artarken aylık olarak ise yüzde 0,4 (83.168) azaldı.

Esnaf ve çiftçi grubunu oluşturan (4/b) sigortalılarda yıllık olarak yüzde 5,6 oranında artış gözlemlenmiştir. Bu grubun alt sınıflarına bakıldığında çiftçi sayısı yıllık yüzde 50,6 (228.560) artarken esnaf sayısı yüzde 2,6 (64.397) azaldı. Aylık olarak ise esnaf sayısı yüzde 1,2 (29.186) artarken çiftçi sayısı yüzde 1,4 (9.947) oranında azaldı.

Kamu sektöründe sigortalı çalışanları kapsayan (4/c) grubunda ise yıllık olarak yüzde 0,4 (15.649) artış görülmüş, aylık bazda ise kayda değer bir değişim görülmedi.

Kayıt dışı istihdam oranı gerilemeye devam ediyor

İşgücü İstatistikleri, IV. Çeyrek (Ekim–Aralık 2025) verilerine göre toplam istihdam 32,6 milyon kişi olarak gerçekleşirken, bu dönemde yaptığı işten dolayı herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayanların sayısı 8 milyon olarak hesaplandı. Buna göre toplam istihdam içinde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki çeyreğe göre 2,3 puan azalarak yüzde 24,6 seviyesine geriledi.

Kayıt dışı istihdam oranının 2020 yılı sonrasında genel olarak düşüş eğiliminde olduğu görülürken, nitekim 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 36,5 olan oran yaklaşık 12 puan geriledi.

İstihdam kaybının en yüksek olduğu sektör giyim eşyaları imalatı

Aralık ayında yıllık bazda 88 alt sektörün 35’inde sigortalı ücretli çalışan sayısı geriledi. Giyim eşyaları imalatı sektörü 86.269 kişilik istihdam kaybıyla en fazla daralma yaşanan sektör oldu. Bu sektörde çalışan sayısındaki yıllık değişim yüzde 13,3 oranında azalışa işaret etti.

Giyim eşyaları imalatını tekstil ürünleri imalatı (43.645) ve taşıma için depolama ve destek faaliyetleri (16.388) sektörleri izledi.

En yüksek istihdam artışı bina inşaatı sektöründe

Aralık ayında çalışan sayısının en fazla arttığı sektör bina inşaatı olmuştur. Bu sektörde çalışan sayısı yıllık bazda 146.745 kişi arttı. Bina inşaatını 135.759 artışla perakende ticaret sektörü izledi. İnsan sağlığı hizmetleri (64.170) ile yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri (60.439) de çalışan sayısının en fazla arttığı diğer sektörler arasında yer aldı.

Türkiye’de yaklaşık 19 milyon sigortalı ücretli çalışanın yarısı ekonomik faaliyet yoğunluğu ve nüfus büyüklüğüne bağlı olarak beş büyük ilde istihdam edildi. İstihdam payına göre bu iller sırasıyla İstanbul (yüzde 26,8), Ankara (yüzde 8,1), İzmir (yüzde 6), Bursa (yüzde 4,5) ve Antalya (yüzde 3,8) olarak sıralandı.

Yıllık bazda çalışan sayısında en yüksek artış 92.889 kişi ile Ankara’da gerçekleşti. Ankara’yı 37.652 artışla Hatay, 23.801 artışla Konya ve 23.041 artışla Kahramanmaraş izledi.

Kadın istihdamındaki artışta perakende ve eğitim öne çıktı

Aralık 2025 itibarıyla kadın çalışan sayısındaki artışın en yüksek olduğu sektör perakende ticaret oldu. Bu sektörü eğitim (43.785), insan sağlığı hizmetleri (39.389) ve yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri (37.675) sektörleri takip etti.