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TEPAV: Maliye politikası enflasyonla mücadeleye yeterince destek sağlamıyor

TEPAV Bütçe İzleme Bülteni'nin dördüncü sayısında, 2024 yılı için maliye politikasının enflasyonla mücadeleye yeterli destek sağlamadığı ifade edilerek bütçe açığının yıl sonunda 2,3 trilyon TL seviyelerine ulaşacağı öngörüldü.

Haber Merkezi
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TEPAV: Maliye politikası enflasyonla mücadeleye yeterince destek sağlamıyor
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Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Bütçe İzleme Bülteni’nin dördüncü sayısı yayımlandı. 2024 yılının ilk dokuz ayındaki veriler esas alınarak yapılan değerlendirmede, Merkezi Yönetim Bütçe açığının 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 109,5 oranında artış gösterdiğine dikkat çekilirken, aynı dönemde faiz dışı açığın da neredeyse 3 kat arttığına vurgu yapıldı.

Bültende geçtiğimiz aylarda açıklanan “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi”ne rağmen 2024 yılı harcamalarının nominal olarak bütçede yer alan rakamların üzerinde gerçekleşeceği öngörüldü.

Ayrıca, vergi paketi ile elde edilen ilave gelir ve beklenenden yüksek gerçekleşen enflasyonun etkisiyle vergi gelirleri bir miktar artmış olsa da yıl sonunda bütçe açığının sadece 300 milyar TL civarında azalarak 2,3 trilyon TL (GSYH'ye oran olarak yüzde 5,3) seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

Bu bağlamda maliye politikasının enflasyonla mücadele politikasına yeterince destek sağlamadığı görüşüne yer verildi.

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