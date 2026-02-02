TEPAV: Ocak ayında gıda enflasyonu 2 yılın zirvesinde

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Ocak 2026 dönemine ilişkin TEPAV Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerini yayımladı.

Buna göre, 1–25 Ocak 2026 döneminde derlenen verilerle aylık gıda enflasyonu yüzde 5,17 olarak hesaplandı. Bu oran, gıda fiyatlarında son iki yılın en yüksek aylık artışı olarak kayda geçti.

Ocak ayı verilerinde, diğer kurumların açıkladığı aylık gıda enflasyonu oranlarının TEGE’nin altında kaldığı görüldü. Aynı dönemde TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu yüzde 3,58, İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (İTÜFE) ise yüzde 4,27 olarak ölçüldü.

Taze fasulye ve patlıcan fiyatlarında artış

Ocak ayında taze meyve ve sebze grubunda fiyatı en hızlı düşen ürünler portakal, havuç ve kuru soğan oldu. Buna karşılık kabak, taze fasulye ve patlıcan fiyatlarında dikkat çekici artışlar yaşandı.

Taze meyve ve sebze dışındaki ürün gruplarında ise dondurma, tavuk eti ve kabartma maddeleri fiyat artışlarıyla öne çıktı. Mayonez, lokum ve hazır kahve ise fiyatı gerileyen ürünler arasında yer aldı.

Yıllık gıda enflasyonu yüzde 30,5

TEGE verilerine göre, Ocak 2026 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu yüzde 30,5 olarak hesaplandı. Aynı dönemde yıllık gıda enflasyonu TÜRK-İŞ mutfak enflasyonuna göre yüzde 41,1, İTO İTÜFE’ye göre ise yüzde 36,8 seviyesinde gerçekleşti.