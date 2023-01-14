TEPAV: Perakende, 2022’de toparlandı

Mehmet KAYA-ANKARA

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) aylık olarak hazırladığı, Perakende Güven Endeksinin (TEPE) 156. Sayısını yayımladı. Buna göre, perakende güven endeksi en düşük değerine indiği 2017 yılının ardından salgın döneminde de negatif değerlerini korudu. Salgın önlemlerinin tamamen kaldırıldığı yıl olan 2022’nin geneline yönelik yapılan değerlendirmede, “TEPE’nin 2022 ilk çeyrekte -11,6 puan aldığı, ikinci çeyrekte -18,2 puana kadar gerilediği, ancak üçüncü ve dördüncü çeyrekte toparlanma eğilimi göstererek, sırasıyla -6,1 ve -1,3 puan değerlerine ulaştığı görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, TEPE’de Temmuz-Ekim aylarında gözlenen iyileşme eğilimi sonrasında tersine dönmüş ve perakende güveni Aralık ayında geçen aya göre düşüş göstererek 2022 yılını negatif seviyede tamamlamıştır” denildi.

Artan maliyetler toparlanmayı sınırladı

TEPE perakende güven endeksi 2022’yi de negatif değerle kapattı. TEPE güven endeksi, eksi değerlerde genel olarak sektör görüşünün olumsuz olduğunu, pozitif değerler ise olumlu görüşte olduklarını gösteriyor. TEPAV’dan yapılan açıklamada, endeksin 2022 Nisan ve Haziran ayları dışında, 2021 yılının aynı dönemlerine göre daha yüksek olduğuna dikkat çekildi. Yine de yıl sonunda beklentiler kötüleşti.

İş hacimleri daraldı

Detay sorulara bakıldığında ise perakendecilerin satış beklentileri 2021’e kıyasla yükseldi. Gelecek 3 aya ilişkin satış beklentileri 2022 yılı Ocak ayı dışındaki aylarda 2021’in aynı dönemlerine göre daha yüksek değerler aldı. İş hacimlerine bakıldığında ise perakendeciler 2022’de önceki yıla göre hacimlerin daraldığı görüşünü ortaya koydu. Mevcut durumlarına ilişkin soruya ise 2022 yılı değerleri Temmuz, Ağustos ve Kasım aylarında 2021’den yüksek seyretti.

Perakende güveni 2022 yılında en fazla “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri” sektöründe artarken, “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” ve “diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)” sektörlerindeki iyi yönde değişim ortalamanın üstünde “birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar” , “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar”, “motorlu taşıtlar” ve “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri” sektörleri ise ortalamanın altında değerler ölçüldü.