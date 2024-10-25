TEPAV Perakende Güven Endeksi eylülde geriledi

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Perakende Güven Endeksi’nin (TEPE) 177. sayısı yayımlandı.

TEPE, eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 26,0 puanlık, bir önceki aya göre ise 6,0 puanlık azalışla -14,9 puan değerini aldı ve perakende güveni eylül ayında da negatif seyrini sürdürdü.

TEPE anketine katılan perakendecilerden son 3 ayda işlerin durumunun kötüleştiğini belirtenlerin oranı Eylül 2024’te yüzde 56,7’den yüzde 61,1’e yükselirken, önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı yüzde 32,2’den yüzde 17,5’e geriledi. Ayrıca, önümüzdeki 3 ayda satış fiyatlarında artış bekleyenlerin oranı yüzde 63,6 oldu.

Perakende güveni en fazla hangi alanda azaldı?

Sektörel bazda incelendiğinde, "mobilya, aydınlatma ekipmanları ve ev içi kullanım ürünleri" sektörü, perakende güveninde en fazla düşüş yaşayan sektör oldu. Buna karşılık "birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar", "elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar" ve "tekstil, hazır giyim ve ayakkabı" sektörlerinde ise ortalamanın üzerinde bir performans sergilendi.

Perakende güveni en fazla Batı Karadeniz’de düştü

Bölgesel bazda incelendiğinde, Eylül 2024’te Batı Karadeniz bölgesi perakende güveninde en fazla düşüş kaydeden bölge oldu. Bu bölgeyi, Ege ve Akdeniz takip etti. Diğer yandan, Güneydoğu Anadolu, Doğu Marmara ve İstanbul bölgelerinde perakende güveni ortalamanın üzerinde gerçekleşti.

AB’de perakende güveni geriledi

Mart 2022’den bu yana negatif değerler alan AB-27 Perakende Güven Endeksi, Eylül 2024’te de -6,5 puan olarak kaydedildi. Bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışa rağmen, yıllık bazda 1,6 puanlık bir düşüş yaşandı.