TEPAV: Perakende güveninde gerileme mayıs ayında sürdü

TEPAV Perakende Güven Endeksi'nin (TEPE) 197. sayısı yayımlandı. TEPE, Mayıs 2026'da bir önceki aya göre 1,3 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 18,8 puan azalarak -8,4 puan seviyesinde gerçekleşti. Aylık gerilemede, perakendecilerin son üç aya ilişkin işlerin gelişimine yönelik değerlendirmelerindeki kötüleşme belirleyici oldu.

Gelecek üç aya ilişkin satış beklentisi ise aylık bazda sınırlı bir iyileşme göstererek -6,4 puandan -6,3 puana yükseldi. Buna rağmen işlerinde iyileşme bekleyen işletmelerin oranının yüzde 7,1'den yüzde 1,5'e gerilemesi, sektördeki kırılgan görünümün sürdüğüne işaret etti.

Perakendecilerin işlerinin geçen yılın aynı dönemine göre durumuna ilişkin değerlendirmeleri mayıs ayında -60,0 puan oldu. Bu değer, Nisan ayına göre 6,5 puanlık iyileşmeye rağmen geçen yılın aynı dönemine kıyasla 73,6 puanlık gerilemeye işaret etti.

Anket katılımcılarının yüzde 64,2'si işlerinde geçen yılın aynı dönemine göre düşüş yaşandığını belirtirken, yalnızca yüzde 7,9'u artış olduğunu ifade etti. İşlerinde değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 27,9 olarak gerçekleşti.

En büyük düşüş hangi sektörlerde oldu?

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda en güçlü düşüş "mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri" sektöründe yaşandı. Bu sektörü tekstil, hazır giyim ve ayakkabı ile birden fazla türde ürün satan market ve büyük mağazalar takip etti.

Buna karşılık yiyecek, içecek ve tütün ürünleri, motorlu taşıtlar ile diğer perakende faaliyetleri ortalamanın üzerinde performans gösteren sektörler oldu.

Mayıs ayında bölgesel bazda en yüksek yıllık gerileme Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşti. Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Ege de ortalamanın altında performans gösteren bölgeler arasında yer aldı.

Batı Marmara, Batı Anadolu, Ortadoğu Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz bölgelerindeki değişim ise Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Sorularda tüm beklentiler geriledi

TEPE'nin soru bazındaki sonuçları, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla tüm değerlendirme ve beklentilerin kötüleştiğini ortaya koydu. En olumsuz görünüm, son üç aya ilişkin işlerin gelişimi değerlendirmelerinde görülürken, satış fiyatlarında artış beklentisi yüksek seviyesini korudu.

Aylık bazda ise "geçtiğimiz üç ayda işlerin durumu" ve "mevcut stok düzeyi" dışındaki göstergelerde sınırlı iyileşmeler gözlendi. Gelecek üç aya ilişkin istihdam beklentisi değişmezken, satış fiyatı beklentisi bir miktar geriledi.

AB-27 Perakende Güven Endeksi mayıs ayında -8,6 puan olarak gerçekleşirken hem aylık hem de yıllık bazda gerilemesini sürdürdü. Türkiye'de de perakende güveni negatif bölgede kalmaya devam etti.

Ülkeler karşılaştırıldığında, yıllık bazda en yüksek artış Slovenya'da görülürken, Türkiye 18,8 puanlık düşüşle AB-27 ve Euro Bölgesi ortalamalarının belirgin şekilde altında performans gösterdi. Bu sonuç, Türkiye'de perakende sektöründeki zayıf görünümün Avrupa ortalamasına kıyasla daha belirgin olduğunu ortaya koydu.