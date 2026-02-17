TEPAV raporu: Giyim ve tekstilde sert istihdam kaybı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından SGK verileri temel alınarak hazırlanan Kasım 2025 İstihdam İzleme Bülteni yayımlandı.

Buna göre, kasım ayında Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenen çalışanlar dahil toplam sigortalı çalışan sayısı bir önceki aya göre 79 bin 782 azalarak 25 milyon 936 bine geriledi. Böylece kayıtlı istihdamda son dört aydaki toplam kayıp 574 bin oldu.

Ücretli çalışanlarda yıllık artış, aylık düşüş

SGDP ödenen çalışanlar dahil edildiğinde toplam sigortalı çalışanların yaklaşık yüzde 74’ünü oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubunda istihdam yıllık bazda yüzde 1,9 (356 bin 594) yükseldi, aylık bazda ise yüzde 0,6 (125 bin 216) geriledi.

Esnaf ve çiftçi grubunu oluşturan sigortalı sayısı yıllık yüzde 5,7 arttı. Alt kırılımlarda çiftçi sayısı yıllık yüzde 57,1 (250 bin 713) yükselirken esnaf sayısı yüzde 3,4 (83 bin 594) azaldı. Aylık bazda esnaf sayısı yüzde 0,3 (7 bin 585) artarken çiftçi sayısı yüzde 3,7 (26 bin 245) düştü.

Kamu sektöründe sigortalı çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 0,4 (14 bin 215) yükselirken aylık olarak kayda değer bir değişim görülmedi.

88 alt sektörün 39’unda istihdam geriledi

Kasım ayında yıllık bazda 88 alt sektörün 39’unda sigortalı ücretli çalışan sayısı düştü. En fazla istihdam kaybı 86 bin 513 kişi ile giyim eşyaları imalatında yaşandı. Bu sektörde çalışan sayısı yıllık yüzde 13,2 daraldı.

Giyim eşyaları imalatını 42 bin 632 kişi azalışla tekstil ürünleri imalatı ve 16 bin 384 kişi azalışla büro yönetimi ve büro destek faaliyetleri izledi. Oransal olarak en hızlı gerileme ise yüzde 35,1 ile bilgi hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti.

En fazla istihdam artışı bina inşaatında

Alt sektörler incelendiğinde kasım ayında en fazla istihdam artışı 138 bin 887 kişi ile bina inşaatı sektöründe kaydedildi. Bu sektörü 127 bin 516 artışla perakende ticaret izledi. Eğitim (63 bin 782) ve yiyecek-içecek hizmetleri (60 bin 469) istihdamın en çok yükseldiği diğer sektörler oldu.

En yüksek artış Ankara’da, en büyük düşüş İstanbul’da

Yaklaşık 19 milyon sigortalı ücretli çalışanın yarısı ekonomik aktivite ve nüfus yoğunluğuna bağlı olarak beş büyük ilde istihdam ediliyor. İstihdam payına göre bu iller İstanbul (yüzde 26,6), Ankara (yüzde 8), İzmir (yüzde 6), Bursa (yüzde 4,5) ve Antalya (yüzde 4,2) olarak sıralanıyor.

Bu dönemde çalışan sayısındaki en yüksek artış 84 bin 268 ile Ankara’da kaydedildi. Ankara’yı 57 bin 292 artışla Hatay, 26 bin 673 artışla Malatya ve 25 bin 134 artışla Kahramanmaraş izledi. Oransal olarak en güçlü artış Hatay (yüzde 22,5) ve Malatya’da (yüzde 19,5) görüldü.

Yıllık bazda çalışan sayısında en fazla düşüş ise 28 bin 721 ile İstanbul’da gerçekleşti.

Kadın istihdamında eğitim ve ticaret öne çıktı

Kasım 2025’te kadın çalışan sayısının en fazla yükseldiği sektör eğitim oldu (50 bin 096). Bu sektörü perakende ticaret (47 bin 213) ve yiyecek-içecek hizmetleri (37 bin 641) izledi.

Oransal olarak bakıldığında programcılık ve yayıncılık faaliyetleri yüzde 54,2 ile kadın istihdamının en hızlı yükseldiği sektör olarak öne çıktı.