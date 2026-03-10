TEPAV: Rezerv kayıpları sürerse faiz artırımı dahil ek sıkılaştırma gündeme gelebilir

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), 26’ncı Para Politikası Değerlendirme Notu’nu yayımladı. Notta, enflasyon görünümünün halen yüksek seyrettiği, beklentilerin hedeflenen enflasyon seviyesinin üzerinde kaldığı ve hem küresel hem de yurt içi gelişmelerin makroekonomik istikrar açısından önemli riskler barındırdığına dikkat çekildi.

Değerlendirmeye göre, mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyonun yüksek seviyelerde seyrini sürdürdüğü, son iki aylık enflasyon ortalamasının yıllıklandırılmış değerinin ise 2026 yıl sonu için hedeflenen enflasyon aralığının üst sınırının belirgin şekilde üzerinde olduğu ifade edildi.

Enflasyon beklentileri hedefin üzerinde seyrediyor

Notta, farklı kesimlerin önümüzdeki 12 aya ilişkin enflasyon beklentilerinin birbirinden ayrışmasına rağmen ortak noktanın tüm beklentilerin hedeflenen enflasyon oranının üzerinde kalması olduğu vurgulandı. Beklentilerin çıpalanamamasının fiyatlama davranışlarında atalet yarattığı ve enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığı belirtildi.

Ayrıca Orta Doğu’daki savaşın enerji, emtia ve uluslararası taşımacılık fiyatları üzerinde yarattığı belirsizliklerin de enflasyon görünümünü olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.

Enflasyonla mücadelede maliye politikası ve yapısal reformlar öne çıkıyor

TEPAV Para Politikası Çalışma Grubu, enflasyonla mücadelede yalnızca para politikası araçlarının yeterli olmayacağına işaret ederek maliye politikası ve yapısal reformların önemine dikkat çekti.

Bu kapsamda kapsamlı bir vergi reformu yapılması, kayıt dışılıkla etkin mücadele edilmesi, kamu harcamalarının etkinlik ve verimlilik esasına göre yeniden yapılandırılması ve koşullu gelir garantilerinin gözden geçirilmesi gibi bütçe açığını azaltıcı adımların hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

Notta ayrıca, rekabet ortamının iyileştirilmesi ve fiyatlama davranışlarında atalet yaratan yapısal sorunların giderilmesinin enflasyonla mücadeleyi destekleyeceği değerlendirildi.

“Rezerv kayıpları sürerse faiz artırımı dahil ek sıkılaştırma gerekebilir”

Mevcut koşullar altında politika faizinin sabit tutulması ve mevcut operasyonel çerçevenin korunmasının uygun olacağı belirtilen değerlendirmede, rezerv kayıplarının devam etmesi halinde faiz artırımı dahil ilave parasal sıkılaştırıcı önlemlerin gecikmeden gündeme alınabileceği vurgulandı.