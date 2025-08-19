TEPAV: Sigortalı çalışan sayısı 25.5 milyonu geçti! En büyük kayıp inşaatta yaşandı

Sigortalı çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 0.9 artışla 25 milyon 588 bin 839’a yükseldi. En fazla istihdam kaybı bina ve çevre düzenleme faaliyetlerinde, en fazla artış ise perakende ticarette görüldü. Hatay, istihdam artışında ilk sırada yer aldı.

TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Mayıs 2025 sayısı yayımlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan Mayıs 2025 verilerine göre, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenen çalışanlar dahil toplam sigortalı çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 0.9 artarak 25 milyon 588 bin 839 oldu. SGDP ödenenlerin sayısı da yüzde 6.4 artışla 2 milyon 159 bin 253’e yükselirken, toplam istihdam içindeki payı yüzde 8.4’e ulaştı.

İnşaat ve tekstil sektöründe istihdam kaybı yaşandı

Mayıs ayında 88 alt sektörün 41’inde sigortalı ücretli çalışan sayısında düşüş yaşandı. En fazla istihdam kaybı 94 bin 324 kişiyle bina ve çevre düzenleme faaliyetlerinde görülürken sektördeki daralma oranı yüzde 14.4 olarak kaydedildi. Giyim eşyaları imalatında 70 bin 938, tekstil ürünleri imalatında ise 31 bin 445 kişilik istihdam kaybı yaşandı.

Perakende ticaret ve toptan ticarette çalışan sayısı arttı

Öte yandan, alt sektörler içinde en fazla istihdam artışı 156 bin 677 kişilik artışla perakende ticarette gerçekleşti. Bina inşaatı 85 bin 873, yiyecek-içecek hizmetleri 75 bin 402 ve toptan ticaret 50 bin 714 kişilik artışla öne çıkan diğer sektörler oldu.

En fazla istihdam artışı Hatay’da

Yaklaşık 19 milyon sigortalı ücretli çalışanın yarısının istihdam edildiği 5 büyük il sırasıyla İstanbul (yüzde 26.7), Ankara (yüzde 7.8), İzmir (yüzde 6.1), Antalya (yüzde 4.7) ve Bursa (yüzde 4.5) oldu.

Mayıs 2025’te çalışan sayısında en fazla artış 93 bin 855 kişi ile Hatay’da yaşandı. Hatay’ı 44 bin 554 kişi ile Ankara, 37 bin 1 kişi ile Malatya ve 30 bin 628 kişi ile Kahramanmaraş izledi. Oransal olarak en yüksek istihdam artışı Hatay’da yüzde 45.6, Malatya’da yüzde 29.5 ve Kahramanmaraş’ta yüzde 16.7 olarak gerçekleşti. Çalışan sayısında en fazla düşüş ise 18 bin 921 kişi ile Bursa’da görüldü.