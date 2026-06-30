TEPAV: TEGE haziranda geriledi, sebze fiyatları gıda enflasyonunu aşağı çekti

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanan Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) 2026 yılı Haziran ayı verileri yayımlandı. 1–25 Haziran döneminde derlenen verilere göre, aylık gıda enflasyonu yüzde -0,23 olarak hesaplandı. Böylece gıda fiyatları haziran ayında sınırlı da olsa gerileme gösterdi. Haziran ayına ilişkin diğer kurumların gıda enflasyonu verileri ise 30 Haziran itibarıyla henüz açıklanmadı.

Haziran ayında taze meyve ve sebze grubunda fiyatı en fazla gerileyen ürünler domates, taze fasulye ve marul çeşitleri oldu. Buna karşılık kuru soğan, patlıcan ve patates fiyatlarında belirgin artışlar gözlendi.

Taze meyve ve sebze kategorisi dışında ise en yüksek fiyat artışı ithal somon balığı, diğer balıklar ve sürülebilir krem çikolatada kaydedildi. Diğer hazır yemekler, taze aromatik otlar ve yumurta ise fiyatı gerileyen ürünler arasında yer aldı.

TEGE verilerine göre, Haziran 2026 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu yüzde 32,6 oldu. Öte yandan, haziran ayına ilişkin TÜİK, İTO ve TÜRK-İŞ gibi diğer kurumların gıda enflasyonu verileri bültenin yayımlandığı tarihte henüz açıklanmadı.