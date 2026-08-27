TEPAV verileri: Ağustosta gıda fiyatları yüzde 1,07 arttı

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Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Ağustos 2026 dönemine ilişkin TEPAV Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerini açıkladı.

1-25 Ağustos tarihlerini kapsayan verilere göre gıda fiyatlarında aylık artış yüzde 1,07 olarak gerçekleşti. Veriler, ağustos ayında gıda enflasyonunun önceki seyrini koruyarak yatay bir görünüm sergilediğine işaret etti. Yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 30,9 olarak hesaplandı.

Yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 30,9 olarak gerçekleşti. Ağustos ayına ilişkin diğer kuruluşların gıda fiyat verileri, TEPAV bülteninin hazırlandığı tarih itibarıyla henüz açıklanmadı.

Ağustosta market sepeti değişti

Taze meyve ve sebze grubunda ağustosta fiyatı en fazla düşen ürünler taze fasulye, limon ve kavun oldu.

Aynı grupta elma, kültür mantarı ve salatalık fiyatlarında ise yüksek artışlar kaydedildi. Taze meyve ve sebze dışındaki ürünlerde en yüksek fiyat artışları yerli palamut, yumurta ve çayda görüldü. Mercimek, krema, kaymak ve benzeri süt ürünleri ile ambalajlı şeker fiyatı düşen ürünler arasında yer aldı.

KKTC’de gıda enflasyonu yeniden hızlandı

KKTC-TEGE verilerine göre 1-25 ağustos döneminde aylık gıda enflasyonu yüzde 2,72 olarak hesaplandı. Böylece KKTC’de gıda enflasyonu ağustos ayında yeniden artış eğilimine girdi.