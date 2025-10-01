  1. Ekonomim
TEPAV, Eylül 2025’e ilişkin Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) sonuçlarını yayımladı. Açıklamaya göre, Eylül ayında aylık gıda enflasyonu %2,81 olarak belirlendi. Bu oran, son altı ayın en yüksek artışı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Eylül 2025’e ait Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) sonuçlarını açıkladı. Verilere göre, 1-30 Eylül döneminde gıda fiyatları aylık bazda %2,81 yükseldi. Böylece aylık gıda enflasyonu, son aylarda olduğu gibi yine yüzde 2’nin üzerinde gerçekleşti.

Aynı dönemde TÜRK-İŞ’in hesapladığı mutfak enflasyonu ise %3,17 olarak ölçüldü.

TEPAV verileri: Gıda fiyatları eylül’de hız kesmedi - Resim : 1

Çarliston biber ve kıvırcıkta dikkat çekici artışlar

Eylül ayında taze meyve ve sebzeler arasında fiyatı en çok gerileyen ürünler limon, salatalık ve karpuz olurken; sivri biber, çarliston biber ve kıvırcıkta dikkat çekici artışlar görüldü.

Taze meyve-sebze dışındaki ürünlerde ise en yüksek fiyat artışı Antep fıstığı, sakatat çeşitleri ve reçelde yaşandı. Buna karşılık lokum, ay çekirdeği ve kakaolu toz içeceklerde düşüş kaydedildi.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerine göre, 1-30 Eylül 2025 döneminde aylık gıda enflasyonu %2,81 olarak gerçekleşti.

TEPAV verileri: Gıda fiyatları eylül’de hız kesmedi - Resim : 2

TÜRK-İŞ verileri daha yüksek

Aynı dönem için TÜRK-İŞ tarafından açıklanan mutfak enflasyonu ise %3,17 olarak hesaplandı. Böylece farklı kuruluşların verileri, gıda fiyatlarında artışın sürdüğüne işaret etti.

