TEPAV verileri: Giyim ve tekstil istihdamında sert düşüş

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileriyle hazırladığı Nisan 2026 İstihdam İzleme Bülteni, kayıtlı istihdamdaki yükseliş eğiliminin devam ettiğini gösterdi. Rapora göre, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kapsamında çalışanlar da dikkate alındığında, toplam sigortalı çalışan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artarak 25 milyon 817 bin 953'e ulaştı. Bir önceki aya kıyasla ise kayıtlı istihdama 292 bin 182 kişi eklendi.

Sigortalı ücretli çalışanlar (4/a) grubunda yıllık yüzde 2,6 artış yaşanırken, esnaf ve çiftçileri kapsayan 4/b grubunda yüzde 2,4 düşüş görüldü. Kamu çalışanlarının yer aldığı 4/c grubunda ise istihdam yıllık yüzde 1,8 arttı. SGDP ödeyen çalışan sayısı da 2 milyon 195 bin 668’e yükselirken, toplam sigortalılar içindeki payı yüzde 8,5 oldu.

EYT düzenlemesi sonrası çalışan emekli sayısında rekor artış

Bültende, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin istihdam verileri üzerindeki etkisine de dikkat çekildi. Düzenleme sonrasında emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin önemli bölümünün SGDP kapsamında sisteme dahil olduğu belirtilirken, Şubat 2023’te 920 bin olan SGDP ödeyen çalışan sayısının Nisan 2026 itibarıyla 2 milyon 195 bine ulaştığı ifade edildi.

Aynı dönemde SGDP kapsamındaki çalışan sayısı 1 milyon 275 bin kişi artarken, SGDP hariç toplam sigortalı çalışan sayısındaki artış 486 bin kişi olarak gerçekleşti.

Türkiye'de 7,4 milyon kişi kayıt dışı çalışıyor

TEPAV, TÜİK’in 2026 yılı ilk çeyrek verilerine de yer verdi. Buna göre Türkiye’de toplam istihdam 31,5 milyon kişi olurken, kayıt dışı çalışan sayısı 7,4 milyon olarak hesaplandı. Kayıt dışı istihdam oranı bir önceki çeyreğe göre 1,2 puan azalarak yüzde 23,4’e geriledi. Tarım sektöründe kayıt dışılık yüzde 80,6, tarım dışında ise yüzde 15 seviyesinde ölçüldü. Erkeklerde kayıt dışılık oranı yüzde 21,5, kadınlarda ise yüzde 27,3 oldu.

İstihdamda pozitif tablo: 22 sektörden 19'unda artış

Nisan ayında incelenen 22 ana sektörün 19’unda sigortalı ücretli çalışan sayısı arttı. İmalat sanayisinde istihdam yıllık yüzde 1,9 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 6,4, tarım sektöründe ise yüzde 11,4 artış kaydedildi. Hizmet sektöründe özellikle sanat, spor ve eğlence faaliyetleri yüzde 9,9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 7,4, idari ve destek hizmetleri yüzde 6,1, eğitim sektörü ise yüzde 5,1 büyüme gösterdi.

Alt sektörlerde istihdam dengesi değişti

Alt sektörler incelendiğinde 88 sektörün 28’inde istihdam geriledi. Çalışan sayısındaki en büyük düşüş 55 bin 652 kişi ile giyim eşyalarının imalatında yaşandı. Bu sektörü tekstil ürünleri imalatı ve konaklama izledi. Buna karşılık en yüksek istihdam artışı 94 bin 671 kişi ile ikamet amaçlı olan ve olmayan binaların inşaatı faaliyetinde görüldü. Binalarla ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi, yiyecek-içecek hizmetleri ile perakende ticaret de çalışan sayısını en fazla artıran alanlar arasında yer aldı.

81 ilin 75'inde istihdam arttı

İl bazında değerlendirildiğinde 81 ilin 75’inde sigortalı ücretli çalışan sayısı arttı. Sayısal olarak en yüksek artış 107 bin 286 kişi ile Ankara’da gerçekleşti. Ankara’yı İstanbul, Konya ve Kayseri izledi. Oransal artışta ise Iğdır, Kırıkkale, Bingöl, Siirt ve Artvin ilk sıralarda yer aldı. En büyük istihdam kaybı ise 14 bin 719 kişi ile Adıyaman’da yaşanırken, Hatay ve Malatya da çalışan sayısının azaldığı iller arasında yer aldı.

Kadın istihdamı 6,1 milyonu aştı

Nisan 2026 itibarıyla sigortalı ücretli kadın çalışan sayısı yıllık yüzde 3 artarak 6 milyon 127 bin 838’e yükseldi. Kadın çalışanların toplam sigortalı ücretli istihdam içindeki payı yüzde 31,9 olarak hesaplandı. Kadın istihdamındaki en yüksek artış binalarla ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetlerinde görülürken, en büyük düşüş giyim eşyaları imalatında kaydedildi.