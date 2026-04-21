TEPAV’dan enflasyonda net uyarı: Para politikası tek başına yeterli değil!

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), yayımladığı Para Politikası Değerlendirme Notu'nda, mevcut ekonomik koşullar altında 2026 yıl sonu enflasyonunun hem hedefin hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tahminlerinin üzerinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

TEPAV, enflasyon beklentilerinin yeterince çıpalanamaması ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın sürmesi nedeniyle enflasyondaki ataletin devam ettiğini ifade etti.

Küresel gelişmelerin yanı sıra yurt içindeki belirsizliklerin de makroekonomik istikrar üzerindeki baskıyı artırdığı vurgulandı.

TCMB’nin yasal yükümlülüğü

TEPAV, TCMB’nin kanuni yükümlülüklerine de dikkat çekti. Notta, hedeflere ilan edilen sürelerde ulaşılamaması halinde Merkez Bankası Kanunu'nun 42. Maddesi uyarınca sapmaya ilişkin nedenlerin ve alınması gereken önlemlerin kamuoyuyla açık biçimde paylaşılması gerektiği bildirdi.

“Para politikası tek başına yeterli değil”

Para politikasının tek başına yeterli olmayacağını savunan TEPAV, maliye politikası ve yapısal reformlarla desteklenmeyen bir programın enflasyonla mücadelede sınırlı kalacağını ifade etti. Bu doğrultuda, hükümete yönelik olarak kapsamlı bir yapısal reform programının hayata geçirilip geçirilmediği sorusu da gündeme taşındı. Kalıcı başarı için para politikasıyla uyumlu, güven veren ve geniş kesimler tarafından sahiplenilecek bir reform çerçevesine ihtiyaç olduğu belirtildi.

Faiz artışı önerisi

Faiz politikasına ilişkin somut önerilere de yer verilen notta, politika faizinin mevcut yüzde 37 seviyesinden yüzde 40'a çıkarılması ve bu düzeyde korunması gerektiği açıklandı.

Para politikasındaki esnekliğin sürdürülmesi amacıyla faiz koridorunun üst sınırının da yüzde 43'e yükseltilmesi önerildi.