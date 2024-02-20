TEPAV: Faiz yüzde 47,5'e yükseltilmeli

TEPAV, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 47,5'e yükseltmesi gerektiğini öngördü. TEPAV'ın "Para Politikası Değerlendirme Notu"na göre, yapılan değerlendirmeler ışığında haftalık repo faizinin yüzde 47,5’e yükseltilmesi ve verilere bağlı olarak ilave sıkılaşmanın da yapılabileceğinin belirtilmesi gerekiyor.

TEPAV, "Döviz karşılığı Türk lirası swap piyasası işlemleri uygulaması gözden geçirilmeli; aşamalı olarak bu işlemlerin vadesi kısaltılmalı ve tutarı azaltılmalıdır" değerlendirmesi yaptı.

TEPAV değerlendirmesinde şöyle devam etti:

"Daha önceki değerlendirme notlarımızda 2024-2026 döneminin her yıl sonu için resmi birer enflasyon hedefi açıklanmasının önemine işaret etmiştik. Böyle bir uygulamaya bir an önce başlanması, Merkez Bankası’nın itibar açığını süratle kapamak açısından önemli bir iletişim politikası aracı olacaktır."