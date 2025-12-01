TEPAV’ın kasım ayında gıda fiyatları enflasyonu 4 ay sonra yüzde 2’nin altında kaldı
TEPAV’ın Kasım 2025 dönemi için yayımladığı TEPAV Gıda Fiyat Endeksi’ne (TEGE) göre aylık gıda enflasyonu yüzde 1,14 olarak gerçekleşti. Dört ay sonra ilk kez aylık artış oranı yüzde 2’nin altına inerken en hızlı düşen ürünler karnabahar, balık ve kıvırcık oldu. En yüksek artış ise sakatatta gözlendi.
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Kasım 2025 dönemine ilişkin Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerini açıkladı. Buna göre, gıda fiyatları Kasım 2025’te aylık bazda yüzde 1,14 artış gösterdi. Böylece aylık gıda enflasyonu, son dört aydır süren yüksek seyrin ardından tekrar yüzde 2’nin altına gerilemiş oldu. Aynı dönemde TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu yüzde 4,98 olarak ölçüldü.
Kasım ayında taze meyve ve sebze grubunda fiyatı en fazla düşen ürünler karnabahar, kıvırcık ve patates oldu. Bu kategoride maydanoz, kuru soğan ve domates ise dikkat çeken artışlar kaydetti.
Taze meyve ve sebze dışındaki ürünlerde ise en yüksek artış sakatat, fındık ezmesi ve konservelerde gözlendi. Buna karşılık balık, mayonez ve tavuk eti fiyatlarında gerileme yaşandı.
Kasım 2025 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu TEGE ile yüzde 29,4 TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu ile yüzde 45 olarak hesaplandı.