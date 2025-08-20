Tepki çeken okul servisi ücretlerine düzenleme! Büyükşehir ve il belediyelerinin fiyat tarifelerine göre miktar belirlenecek

Okul servis ücretleri, hâlihazırda Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na göre belirlenirken, yeni düzenlemeyle bundan sonra büyükşehir ve il belediyeleri tarafından belirlenen fiyat tarifeleri üzerinden açıklanacak. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre birlikte taşıma hizmeti veren gerçek ve tüzel kişilerin en az üçte bir oranında araçlarını kendi adlarına tescil ettirmesi zorunlu olacak.

Kamera ile kayıt cihazı bulundurulması zorunluluğu getirildi

Öte yandan yeni yönetmelikle okul servis araçlarında bulundurulması zorunlu kamera sistemleriyle ilgili yeni düzenleme yapıldı. Buna göre, en az 30 gün süre kayıt şartı ortadan kaldırılarak süresiz şekilde, okul servis araçlarında tüm koltukları görecek şekilde iç ve dış kamera ile kayıt cihazı bulundurulması zorunluluğu getirildi. Yapılan değişiklikle, şoförlerin sürücü belgeleriyle ilgili de okul servis aracı şoförlerinin alması gereken sürücü belgelerinden istenen sürelerde kolaylık sağlanacak.

Buna göre, D sınıfı sürücü belgesi sahiplerinin B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla 1 yılı, D1 sınıfı sürücü belgesi sahiplerinin B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla 3 yılı, bu süreden sayılacak.