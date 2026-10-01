Tera fonları portföyünün yüzde 5'i satışa çıkarılıyor

ŞEBNEM TURHAN

Sermaye Piyasası Kurulu’nun tasfiye kararı verdiği 131 fon içinde en büyük portföye sahip Tera Portföy fonlarındaki Hazine tahvilleri için düğmeye basıldı. Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı toplantılarda alınan kararlar sonrasında SPK’nın yol haritası kapsamında SPK’ya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Tera Portföy fonlarındaki Hazine tahvilleri en kısa sürede satılacak, bu satışların gösterge tahvil faizlerini etkilememesi için de alıcı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile kamu bankaları olacak.

Tera’nın 5 fonunda devlet tahvili var

EKONOMİ’nin SPK’ya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre ilk adımda öncelikle Tera Portföy fonlarının portföylerindekiler olmak üzere Hazine tahvilleri satışa çıkarılacak. Tera Portföy fonlarında yer alan Hazine kağıtlarının satışı için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve kamu bankalarının alması ve yoğun satışla kağıtların faizlerinin artmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. EKONOMİ’nin 12 Tera Portföy fonundan yaptığı hesaplamalara göre 5 fonda Hazine kağıdı bulunuyor. Bu fonların portföy büyüklüğüne göre yapılan hesapla 21.9 milyar lirası Tera Portföy Para Piyasası Fonu’nda olmak üzere 5 fondaki devlet kağıtlarının büyüklüğü 23.5 milyar lira ediyor. Bu büyüklük Tera Portföy’ün 12 fonunun büyüklüğünün yüzde 5’ine denk geliyor. 16 Eylül’de işleme kapatılmış olan Tera Portföy’ün 12 fonunun portföy büyüklüğü 508 milyar 884 milyon 955 bin 663 lira seviyesinde bulunuyor.

SPK kaynakları önceki gece yapılan toplantı sonrası Tera Portföy fonlarını tasfiye etmekle görevlendirilen İş Bankası’na Tera Portföy’ün fonlarının portföydeki Hazine tahvil ve bonolarını piyasada eritmek için yeterli işlem limitlerinin ve satış kanallarının bulunup bulunmadığı sorulduğunu belirtti. Kaynaklar İş Bankası’nın limit ve kanallarının zaten böyle bir işlemi sürdürmek için yeterli olduğuna dikkat çekerek Hazine kağıtlarına ilişkin satış sürecinin en kısa sürede başlayabileceğine dikkat çekti.

En yüklü tahvil taşıyan TP2 fonu

EKONOMİ'nin hesaplamalarına göre Hazine tahvillerinin en yoğun olduğu fon portföyün yüzde 30,4'i ile TLV Tera Portföy Para Piyasası Katılım Fonu. Ancak bu fonun portföy büyüklüğü 16 Eylül işleme kapatıldığı gün itibariyle 3.63 milyar lira. Böylece TLV fonundaki devlet tahvillerinin büyüklüğü 1.1 milyar lira seviyelerinde bulunuyor. Yüzde 25,07 ağırlıkla TRJ Tera Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu ikinci sırada, bu fonun büyüklüğü de 1.86 milyar lira. Yani TRJ fonundaki devlet tahvillerinin büyüklüğü 467.2 milyon lira kadar bir yer kaplıyor.

Yüzde 9,76'lık devlet tahvili taşıyan ve Tera Portföy'ün en büyük ikinci fonu olan TP2 Tera Portföy Para Piyasası Fonu'nun büyüklüğü ise 224.4 milyar lira. Bu fondaki devlet tahvilleri ise 21.9 milyar liralık bir yer kaplıyor. TMM Tera Portföy İkinci Serbest (döviz) Fonu'nda ise yüzde 1,22 oranında Hazine Eurobond'ları yer alıyor. Bu fonun büyüklüğü 1.21 milyar lira ve Eurobondlar 14.7 milyon liralık bir yer kaplıyor. TMV Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon'da yüzde 0,2 oranında devlet tahvili var. Bu fonun da portföy büyüklüğü 5.15 milyar lira ve devlet tahvillerinin büyüklüğü 10.3 milyon lira seviyesinde.

Diğer 6 portföy şirketinde 6.4 milyar liralık varlık

Tasfiye için ilk adımın en rahat satılabilecek ve alıcı bulabilecek kıymetler üzerinden başlatılmasını piyasa uzmanları oldukça mantıklı buldu. SPK’nın tasfiye kararı aldığı Tera Portföy dışındaki portföy yönetim şirketlerinin fonlarında da devlet tahvilleri bulunuyor. Zaten para piyasası fonlarının yüzde 10 seviyesinde devlet tahvili tutma zorunluluğu bulunuyor.

Uzmanlar Tera Portföy’ün hemen ardından diğer tasfiye kararı alınan fonlardaki Hazine kâğıtlarının da hemen satılabileceğini dile getirdi. EKONOMİ’nin hesaplamalarına göre bazı fonlarında tasfiye kararı alınan 6 portföy yönetim şirketinin para piyasası fonlarındaki devlet tahvillerinin büyüklüğü ise 6.4 milyar lira.

Tera Portföy’deki büyüklüğün oldukça altında kalıyor bu rakam ancak yatırım fonlarında likidite krizi öncesinde temerrüde düşen Pusula Portföy’ün iki para piyasası fonu portföyünde devlet tahvilleri oranı yasal oranın çok altında. Uzmanlar çıkış taleplerini karşılayabilmek için temerrüt öncesinde bu tahvillerin satılmış olabileceğini dile getirdi.

Borsa 'fon' etkisiyle düşüş sarmalına girdi, 60'ın üzerinde hisse tabanı gördü

Yatırım fonu krizinin borsadaki etkileri artarak devam ediyor. Dün Borsa İstanbul'da spor endeksi dışında negatif bir seyir yaşanırken 60'ın üzerinde hisse yine taban gördü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye kararı verdiği yatırım fonlarının portföylerinde yoğun olarak bulunan bazı hisseler ise dün 10'uncu tabanını yaptı. BİST100 endeksi gün içi yüzde 3'e, bankacılık endeksi ise yüzde 5'e yakın düşüş yaşadı.

TVF kapanışa doğru devrede

Kapanışa doğru piyasa uzmanlarının verdiği bilgiye göre Türkiye Varlık Fonu'nun kamu aracı kuruluşları üzerinden yaptığı alımlarla düşüşlerin seviyesi azaltılmaya çalışılsa da gün içinde BİST100 endeksi 11 bin 926,04 ile 6 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. BİST100 endeksi aylık yüzde 16'nın, tüm hisseleri kapsayan BİSTTÜM ise aylık yüzde 21'in üzerinde kayıp yaşadı. 2008 krizinde ekim ayında BİST100 endeksi yüzde 22,8, BİST TÜM ise yüzde 22,5 düşmüştü, bu yıl ekimde 2008 sonrası en sert aylık kayıp gerçekleşti.

Özkaynak sıkıntısı başgösterdi

Piyasa uzmanlarının verdiği bilgiye göre kredili işlem yapan müşterilerinin teminat tamamlayamaması nedeniyle aracı kurumlarda özkaynak sıkıntısı baş gösterdi. Aracı kurumların Takasbank'a yüklenmesi nedeniyle yine uzmanların verdiği bilgiye göre yüzde 40 politika faizinin üst sınırından bile talepler karşılanamadı, 25 milyar liraya varan açık oluştu. Uzmanlar 6-10 taban görüleceğinin tahmin edilmediğini ve özkaynak sıkıntılarının da satışları sertleştirdiğini vurgularken BİST'de şirket bazlı devre kesici yoğun çalıştı. Öte yandan bugünden itibaren Borsa İstanbul'da endeks değişiklikleri devreye girecek. Yatırım fonlarında yoğun bulunan şirketler hem BİST100'den hem de BİST30'dan çıkarak BİSTTÜMY endeksine geçecek. Uzmanlar bundan sonra BİSTTÜMY endeksinin sert düşüşler yaşayabileceğine dikkat çekiyor.

Gönül, ifadeye çağrıldı

Bu arada, fon soruşturması kapsamında her gün çok hızlı gelişmeler yaşanıyor. 2022 yılından 2026 Mayıs ayına kadar Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı görevini yürüten, bugün Kamu Gözetimi Kurumu Başkanlığı görevinde bulunan İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağırıldı. Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

3 banka ve 2 faktoring şirketi TMSF'ye devredildi

BDDK, akşama doğru yaptığı açıklama ile Tera Yatırım Bankası A.Ş., Destek Yatırım Bankası A.Ş., Hedef Yatırım Bankası A.Ş., Destek Finans Faktoring A.Ş. ve Tera Finans Faktoring A.Ş.'nin yönetimlerinin TMSF'ye devredilmesine karar verildiğini duyurdu. Üç bankanın bankacılık sektörünün toplam aktifleri içindeki payı yalnızca %0,22 (binde 2,2) seviyesinde. İki faktoring şirketinin faktoring sektörü toplam aktifleri içindeki payı ise %1,45.