Tera Portföy’ün iki fonu temerrütte, 6 fonunda para 10’uncu iş günü ödenecek

Şebnem TURHAN

Borsa İstanbul’un ağır kayıp yaşadığı yatırım fonlarından çıkışla likidite sıkıntısının arttığı günün akşamı Tera Portföy 2 yatırım fonunda temerrüde düştüğünü 6 yatırım fonunda ise artık yatırımcı taleplerinin 10’uncu iş gününde karşılayacağını açıkladı. Pusula Portföy’ün bazı fonlarında temerrüde düştüğünü açıklamasının ardından ilk temerrüde düşme açıklaması Tera Portföy’den gelirken bugün Atlas Portföy iki fonunda yatırımcının çıkış isteğini talebin takip eden 5’inci işgününde ödeyeceğini duyurmuştu.

Para piyasası fonu da temerrütte

Tera Portföy’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada kurucusu oldukları Tera Portföy Hisse Senedi Fonu THF ile (Hisse yoğun fon) ile Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fon TP2 katılma payı iade ödemelerinde temerrüt durumu oluştuğunu duyurdu. Açıklamada “İlgili fon hesabına işlem yapılan aracı kurumlar ile mutabakatlar ve likidite yönetim süreci devam etmektedir. Konuya ilişkin gerekli tedbirler özenle alınmakta olup, gelişmeler hakkında yatırımcılarımız bilgilendirilmeye devam edilecektir” denildi.

Bir diğer Tera Portföy’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamalarda ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28 Ağustos tarihli yatırım fonlarına ilişkin yeni rehberine atıfta bulunularak açıklamalarda yer alan fonların portföyünün likidite yapısı, portföyde yer alan varlıkların mevcut piyasa koşullarındaki işlem hacmi ile katılma payı iade taleplerinin Fon portföyü üzerindeki etkileri birlikte değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada yapılan değerlendirme sonucunda; fon portföyünün likidite riskinin etkin şekilde yönetilmesi, katılma payı iade taleplerinin sağlıklı bir şekilde karşılanabilmesi, portföy varlıklarının yatırımcıların aleyhine olabilecek piyasa koşullarında elden çıkarılmasının önlenmesi ve fon katılma payı sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla, fonun birim pay değeri hesaplama sıklığı ile katılma payı iade esaslarının yeniden belirlenmesine karar verildiği duyuruldu.

TLY fonunda 102 bini aşkın yatırımcı var

Buna göre Tera Portföy’ün 102 bini aşan yatırımcısı ve 243.6 milyar lirayı bulan fon büyüklüğüyle en öne çıkan fonu olan Tera Portföy Birinci Serbest Fon – TLY, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon – TMV, Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon – TMM, Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) DOH, Tera Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) – T3B ve Tera Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon – TRU’da artık fon birim pay değeri hesabı ve ödeme günü değiştirildi. Mevcut uygulamada fon birim pay değerleri her işgünü hesaplanırken katılma payı satım talimatları her iş günü kabul ediliyor ve bedeller T+2 iş gününde yatırımcılara ödeniyordu. Yeni uygulama ile fon birim pay değeri ayda bir kez olmak üzere ayın on beşinci (15.) günü hesaplanacak. Katılma payı satım talimatları her iş günü kabul edilecek ve talimatlar değerleme gününde hesaplanacak birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek. Katılma payı satım bedelleri ise ilgili fiyat hesabı tarihini takip eden onuncu (10.) iş gününde yatırımcılara ödenecek.

Yeni uygulama 16/09/2026 tarih 13:31 saatinden itibaren iletilecek katılma payı satım talimatlarından itibaren geçerli olacak.