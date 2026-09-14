Tera Portföy'den TERA, MANAS ve TMPOL açıklaması: Hisselerdeki pay değişimi KAP'ta duyuruldu

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Tera Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fonların Tera Yatırım Menkul Değerler (TERA), Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret (MANAS) ile Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret (TMPOL) paylarında gerçekleştirdiği işlemler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Tera Portföy tarafından KAP'a yapılan üç ayrı bildirimde, fonların 10 Eylül 2026 tarihinde söz konusu paylarda gerçekleştirdiği alım ve satım işlemlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. İşlemler sonucunda fonların TERA'daki toplam pay oranı yüzde 10'un üzerine çıkarken, MANAS ve TMPOL'deki pay oranlarında düşüş kaydedildi.

TERA'da fonların payı yüzde 10'un üzerine çıktı

Tera Portföy fonları, Tera Yatırım Menkul Değerler paylarında 1 milyon 759 bin 958 adet nominal pay alımı gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen işlemin ardından fonların TERA sermayesindeki toplam payı yüzde 9,898852 seviyesinden yüzde 10,150274'e yükseldi.

Fonların sahip olduğu toplam TERA payı da işlem öncesindeki 69 milyon 291 bin 961,74 adetten 71 milyon 51 bin 919,74 adede çıktı.

MANAS işlemlerinde satış miktarı öne çıktı

Tera Portföy fonlarının Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret paylarındaki işlemlerinde ise satış tarafındaki işlem miktarı daha yüksek oldu.

Fonlar, 10 Eylül tarihinde MANAS paylarında 1 milyon 613 bin 180 adet alım gerçekleştirirken, 4 milyon 566 bin 845 adet satış yaptı. Böylece söz konusu işlemlerde net satış miktarı 2 milyon 953 bin 665 adet olarak gerçekleşti.

İşlemlerin ardından Tera Portföy fonlarının MANAS sermayesindeki toplam payı yüzde 15,745465'ten yüzde 14,853270 seviyesine geriledi.

TMPOL'de toplam pay oranı düştü

Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret paylarında gerçekleştirilen işlemlerde de satış ağırlığı görüldü.

Tera Portföy fonları, TMPOL paylarında 165 bin adet alım ve 500 bin adet satış gerçekleştirdi. İşlemler sonucunda fonların TMPOL'deki toplam pay oranı yüzde 25,592628'den yüzde 23,229312'ye düştü.

Öte yandan TEFAS'ta işlem gören DOH, TLY ve THF fonlarının TMPOL'ün fiili dolaşımdaki payları içerisindeki toplam oranı da yüzde 27,639041 seviyesinden yüzde 21,217882'ye geriledi.