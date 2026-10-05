TERA Yatırım Bankası temerrüde düştü

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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) saat 17.55'te yaptığı bildirimle, Tera Yatırım Bankası A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFTRYBE2614 ISIN kodlu finansman bonosunun vadesi gelen anapara ve kupon ödemesinin gerçekleştirilemediğini açıkladı.

MKK tarafından yapılan resmi duyuruda, ihraççı kuruluşun gerekli ödeme tutarını aktarmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFTRYBE2614 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracına ilişkin 05.10.2026 tarihli itfa ve kupon ödemesi işlemleri, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle Kuruluşumuz aracılığı ile gerçekleştirilememiştir."

Toplam ödeme yaklaşık 6,05 milyar TL

MKK açıklamasında gerçekleştirilemeyen ödemenin toplam büyüklüğüne yer verilmezken, Tera Yatırım Bankası'nın kamuya açıkladığı finansal veriler söz konusu yükümlülüğün boyutunu ortaya koyuyor.

Bankanın 30 Haziran 2026 tarihli konsolide olmayan finansal tablo dipnotlarında yer alan "İhraç Edilen Menkul Kıymetlere İlişkin Bilgiler" bölümüne göre, ödemesi gerçekleştirilemeyen borçlanma aracı 6 Nisan 2026 tarihinde ihraç edilen 182 gün vadeli finansman bonosundan oluşuyor.

Nitelikli yatırımcılara satılan bononun nominal büyüklüğü 5 milyar TL, yıllık basit faiz oranı ise yüzde 42 olarak belirlenmişti. Bononun vadesi 5 Ekim 2026'da doldu.

182 günlük dönem için uygulanan faiz oranı yüzde 20,94247 seviyesinde bulunuyor. Buna göre 5 milyar TL'lik anaparanın yanı sıra yatırımcılara yaklaşık 1 milyar 47 milyon TL faiz ödenmesi gerekiyordu.

Böylece vade tarihinde yapılması gereken toplam ödeme 6 milyar 47 milyon TL'ye ulaşıyor. Başka bir ifadeyle Tera Yatırım Bankası'nın 5 milyar TL'lik bonosu için yaklaşık 5 milyar TL anapara ve 1,05 milyar TL faiz olmak üzere toplam 6,05 milyar TL'lik ödeme gerçekleştirilemedi.

Anapara ve faiz ödemesi yapılamadı

Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem gören finansman bonosunun hem 5 milyar TL'lik anapara itfasının hem de yaklaşık 1,05 milyar TL'lik faiz ödemesinin gerçekleştirilememesi dikkat çekti.

MKK'nın açıklamasına göre işlemlerin gerçekleştirilememesinin nedeni, ihraççı Tera Yatırım Bankası'nın ödeme tutarını MKK'ya aktarmaması oldu. Böylece 5 Ekim vadeli finansman bonosunda anapara ve faiz dahil yaklaşık 6,05 milyar TL'lik ödeme yatırımcılara ulaştırılamadı.