Tera Yönetim Kurulu Başkanı Özel ve CEO Sarpyener'e yakalama kararı
Fon soruşturması kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve şirketin CEO'su Emir Münir Sarpyener hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.