Tera'nın 2 yönetim kurulu üyesi daha gözaltına alındı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında adli işlemler sürüyor.

Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in ardından gözaltına alınan yönetim kurulu üyelerini Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan da eklendi.

Şüphelilerin işlemlerinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.

Fon soruşturmasında tutuklanan ve gözaltın alınan yöneticiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası ve fon işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında işlem yapılırken bazı yöneticiler gözaltına alındı, aralarında tutuklananlar oldu.

Muhammed Yarız: Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı-Tutuklandı

Altunç Kumova: Destek Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Tutuklandı

Namık Kemal Gökalp: İnfo Yatırım ve Hedef Holding Yöneticisi -Gözaltına alındı

Serdar Turhan: Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı -Gözaltında

Nihat Kırmızı: Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı -Gözaltında