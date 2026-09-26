Tera'ya iki haftada 107 bin yatırımcı gelerek 68 milyar TL bırakmış

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Fon soruşturması sürerken TEFAS verilerinde SPK’nın tasfiye sürecine aldığı 113 fonda dikkat çeken hareketler tespit edildi. Bazı fonlardan binlerce yatırımcı çıkarken, Tera’nın hisse senedi yoğun fonuna tasfiye öncesi 107 bin yeni yatırımcı geldi.

Tera fonuna 107 bin yeni yatırımcı

Fon skandalına ilişkin soruşturma, operasyonlar ve adli süreç devam ederken Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) verilerinde dikkat çeken yatırımcı hareketleri ortaya çıktı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiye sürecine aldığı 113 fonda son dönemde önemli değişiklikler yaşandı. Bu fonlar arasında en fazla yatırımcıya sahip 20 fondan 7'sinde son iki haftada yatırımcı sayısı önemli ölçüde arttı.

Yatırımcı sayısındaki en büyük artış ise Tera Portföy'ün hisse senedi yoğun fonunda gerçekleşti. 28 Ağustos-17 Eylül döneminde, tasfiye kararından yaklaşık iki hafta önce fona 107 bin yeni yatırımcı geldi.

Yeni yatırılan tutarlarla birlikte fonun portföy değeri 59 milyar liradan 127 milyar liraya çıktı. Böylece fondaki portföy değeri artışı 68 milyar liraya ulaştı.

Tera fonlarına yoğun ilgi

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, Tera Portföy'ün hisse senedi yoğun fonuna yönelik ilginin, fonun kuruluşunda ve son dönemde yapılan iletişimlerden kaynaklandığı belirtildi.

Fonun diğer Tera fonlarından farklı olarak BIST 30 veya diğer büyük şirket hisselerine yatırım yapacağı yönünde iletişimlerin öne çıktığı aktarıldı.

Yatırımcıların, büyük ve daha güvenilir hisselerden oluşan bir fon üzerinden yüksek getiri elde edebileceklerini düşündüğü ifade edildi. Ancak fonun da tasfiye kapsamına alınmasıyla yatırımcıların hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.

Tera Portföy'ün Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fonu'na da tasfiye öncesinde 31 bin yatırımcı katıldı.

Pusula fonlarında çıkış yaşandı

Tera fonlarında yatırımcı sayısı artarken bazı fonlarda ise önemli sayıda yatırımcı çıkışı gerçekleşti.

Son iki haftadaki en büyük yatırımcı çıkışı Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu'nda yaşandı. Tasfiye öncesindeki iki haftada fondan 66 bin kişi ayrıldı.

Pusula Portföy Birinci Değişken Fon'dan 22 bin, Pusula Portföy Para Piyasası Fonu'ndan ise 12 bin kişi 28 Ağustos-17 Eylül döneminde çıktı.

Tera Portföy Birinci Serbest Fon'da (TLY) ise temerrüt ve tasfiye sürecinden önce gerçekleşen para hareketleri dikkat çekti. TEFAS'ın günlük verilerindeki değişimler, özellikle eylül ayının ilk günlerinde milyarlarca liralık hareketler yaşandığını gösterdi.

TLY'nin günlük verileri üzerinden yapılan hesaplamalarda, 1 Eylül'de yaklaşık 28,4 milyar TL'lik net hareket görüldü. Aynı gün yatırımcı sayısında 469 kişilik net azalış kaydedildi.

Bu iki rakam matematiksel olarak birbirine bölündüğünde yaklaşık 60,5 milyon TL sonucu ortaya çıktı. Ancak bu hesaplama, 469 yatırımcının her birinin ortalama 60,5 milyon TL çektiği anlamına gelmiyor.

Yatırımcı sayısındaki değişim net rakamı gösteriyor. Aynı gün fona yeni yatırımcıların girmesi, mevcut yatırımcıların ilave alım yapması veya kısmi satış gerçekleştirmesi mümkün bulunuyor.