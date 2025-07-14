Terör örgütünün silah bırakmasıyla bölge ekonomisinde yeni dönem başladı

GÜNSİAD Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, terör örgütünün 12 Mayıs’ta gerçekleştirdiği kongrede fesih ve silah bırakma kararını ilan etmesinin ardından, 11 Temmuz’da Süleymaniye’de düzenlenen sembolik silah bırakma töreninin tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Ekol TV muhabiri Burak Emek’in sorularını yanıtlayan GÜNSİAD Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, Diyarbakır’dan da yoğun katılımın sağlandığı bu törenin, bölge için yeni bir dönemin başlangıcını simgelediğine dikkat çekti.

Türkiye ve bölge ekonomisine katkıları neler olacak?

Şahismail Bedirhanoğlu, Burak Emek'in "Terörün Türkiye ekonomisini nasıl etkileyeceği ve sürecin Türkiye ve bölge ekonomisine katkıları neler olacak?" sorusuna yanıt verirken, 11 Temmuz tarihinin bölge için bir milat olduğunu vurguladı. Bedirhanoğlu, "Bir buçuk sene önce veya bir sene önce birileri bize bu gelişmelerin olacağını söyleseydi çoğumuz inanmayacaktı. Dolayısıyla hızlı gelişti. Gerçekten inanılması zor şeyler aşıldı. Zor şeyler bu ara kotarıldı. Ve gerçekten gelinen noktada daha önce örgütün kongresini yapıp fesih kararı ve silah bırakma kararını aldıktan sonra 11 Temmuz’da da sembolik olarak silahı bıraktığını bir törenle tüm topluma ve tüm hepinize gösterdi ve biz bir de o döneme tanıklık ettik" dedi.

"Çatışma ve şiddet bölge ekonomisinin Türkiye ekonomisine paralel gelişmesinin önündeki en büyük engel"

GÜNSİAD Başkanı, geçmişte yaşanan şiddet ve çatışmaların bölge ekonomisini ciddi şekilde olumsuz etkilediğini, tabiri caizse tahrip ettiğini belirtti. Bu durumun toplumsal, sosyal, siyasal ve ekonomik hayatı derinden sarstığını ifade eden Bedirhanoğlu, bölgenin geri kalmışlığının potansiyel eksikliğinden kaynaklanmadığının altını çizdi. Türkiye'nin son 20 yılına bakıldığında geri kalmış illerin önemli bir kısmının bölgede bulunmasının tesadüf olmadığını söyleyen Bedirhanoğlu, bunun yanlış uygulanan ekonomik politikaların yanı sıra, uzun yıllardır devam eden çatışma ve şiddetin bölge ekonomisinin Türkiye ekonomisine paralel gelişmesinin önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı.

"Bölgede büyük bir sermaye birikimi yok"

Bedirhanoğlu, "Doğal olarak dışarıdan yatırımcı alamıyorduk, dışarıdan sermaye akmıyordu, hatta bölge sermayesi bölgeden kaçıyordu. Böyle bir ortamda şu anda oluşan kimi ekonomik gelişmeler de bölgenin kıt sermaye birikimiyle oluşmuştur. Bölgede büyük bir sermaye birikimi yok. Bu bakımdan mutlaka ulusal ve uluslararası yatırımcıların bölgeye gelmesi lazım" şeklinde konuştu. Bölgenin tarım, turizm, madencilik, sağlık, eğitim ve hayvancılık gibi muazzam potansiyellere sahip olduğuna dikkat çekti.

Bölge turizminde yaşanan hareketlilik

Geçmişteki çözüm sürecini hatırlatan Şahismail Bedirhanoğlu, o dönemde çözüm sürecinin adının geçtiği andan itibaren bölgeye gelen heyetlerin sayısının çok fazla olduğunu ancak sürecin akamete uğramasıyla bu ilginin azaldığını belirtti. Özellikle son dönemde turizmde yaşanan hareketliliğe dikkat çeken Bedirhanoğlu, "Gerçekten işte Diyarbakır'ın önemli kültürel ve tarihi dokusu var. Suriçi bir müze. Ve Suriçi'ne gidemiyoruz kalabalıktan dolayı değil mi? Demek ki muazzam bak bu sürecin ismi geçtiği andan itibaren turizmde bir patlamayı görebiliyoruz. Suriçi muazzam bir kalabalık. Muazzam bir bu sektöre dair umutları artırıyor, bu sektöre dair yatırım yapmak isteyenlerin iştahını kabartıyor. Bu yönüyle iyi bir iş işte bakın sürecin kendisinin isminin geçtiği andan itibaren Diyarbakır iline hemen yanı başımızda yaptığı etkiyi rahatlıkla gözlemlemek mümkün" ifadelerini kullandı.

Yatırımcı güveni

Emek'in, son üç gündür yatırımcıların kendisiyle iletişime geçip geçmediği yönündeki sorusunu yanıtlayan Bedirhanoğlu, yatırımcıların bölgeye yansıyan gelişmeleri sohbetlerinde ele aldığını ve güvenlik ve istikrar anlamında bölgenin belli bir noktaya gelip gelmediğini veya geleceğini merak ettiklerini söyledi.

Şahismail Bedirhanoğlu, "En önemli şey örgütün silahlarını bırakmış olması. Son dönemlerde belki çatışmalar, şiddet olmadı ama şiddetin potansiyeli hep bir yerde duruyordu. Neydi? Örgüt vardı, elinde silah vardı. Tamam, devlet hem alan hakimiyeti hem de psikolojik üstünlük bakımından muazzam bir ivme kazanmıştı ama sonuçta şiddeti var eden ve şiddeti sağlayan örgütün kendisi ve militanlarının silahları orta yerde duruyordu. Bu da ciddi bir psikolojik bir bariyer sağlıyordu" dedi. Önümüzdeki dönemlerde yatırımcıların bölgeye heyetler halinde geleceğini ve bu heyetlerle bölgedeki potansiyelleri konuşacakları günlerin yaklaştığını düşündüğünü belirterek sözlerini tamamladı.