Tersine göç başladı: Türklerin yurt dışı konut yatırımları rekor kırıyor!

Türk ekonomisinin en güvenilir limanlarından biri olarak görülen gayrimenkul sektörü, tarihi bir kırılma noktasından geçiyor. Finans uzmanı İris Cibre’nin paylaştığı son veriler ve bunları gösteren grafikler, yıllardır süregelen ezberi kökten değiştirdi.

İris Cibre'nin paylaştığı ve ödemeler dengesi verilerine dayanan grafikler, durumu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

"Gayrimenkul Yatırımları" başlıklı grafikte, kırmızı çizgiyle gösterilen yabancıların Türkiye'deki gayrimenkul yatırımlarının 2022'deki zirvesinden sonra keskin bir düşüşe geçtiği görülüyor. Buna karşılık, mavi çizgiyle gösterilen Türklerin yurtdışındaki gayrimenkul yatırımları ise son iki yılda patlama yaparak tarihi bir rekora imza atıyor.

İki eğri, 2025'in ilk aylarında kesişerek Türklerin yurtdışındaki alımlarının, yabancıların Türkiye'deki alımlarını geçtiğini gösteriyor.

Bu durumun neticesi ise "Net Gayrimenkul Yatırımı" grafiğinde daha da dramatik bir şekilde görülüyor. Yıllardır artı veren net yatırım, 2024 sonlarından itibaren hızla eriyerek 2025'te eksiye, yani net çıkışa dönmüş durumda.

Rakamlarla tarihi kırılma

İris Cibre'nin analizine göre rakamlar şöyle:

Türkiye'ye son 12 ayda gelen 13 milyar dolarlık brüt doğrudan yabancı yatırımın yaklaşık 2,15 milyar doları gayrimenkul alımından kaynaklandı.

Yani doğrudan yatırımın yüzde 16,5'u hala konut alımına bağlı.

Ancak aynı dönemde Türk vatandaşları yurtdışından o kadar fazla gayrimenkul aldı ki net hesaplamada Türkiye'den son 12 ayda 224 milyon dolarlık bir gayrimenkul yatırım çıkışı yaşandı.

Cibre, bu durumu "Bu tarihte, daha önce hiç görülmedi" sözleriyle özetleyerek trendin ne kadar istisnai olduğunun altını çiziyor.

Enflasyon konut sektörünü de vurdu

Bu tarihi değişimin arkasında yatan birkaç temel neden bulunuyor.

Türkiye'deki konut fiyatları, yüksek enflasyon karşısında TL'nin değer kaybı endişesi ve yerel yatırımcının getiri arayışı, vatandaşları yurtdışında daha cazip gördükleri pazarlara yönlendiriyor. Özellikle Portekiz, Yunanistan, Dubai ve ABD gibi ülkeler, Türk yatırımcıların gözdesi haline gelmiş durumda.

Diğer yandan, yabancı yatırımcının Türkiye'ye olan ilgisindeki azalma da dikkat çekici. Hem küresel ekonomik konjonktür hem de Türkiye'ye özgü ekonomik belirsizlikler, yabancının risk iştahını düşürmüş görünüyor.

"'Yabancıya ev satıp döviz getiriyoruz' devri sona erdi"

Bu trend, Türkiye ekonomisi için önemli sinyaller barındırıyor.

Birincisi, yerli sermayenin yurtdışına yönelmesi, ülkedeki yatırım ortamına dair bir güven erozyonuna işaret edebilir.

İkincisi, cari açığın finansmanında önemli bir kalem olan yabancı gayrimenkul alımlarındaki düşüş, ekonominin kırılganlığını artırabilir.

Yıllardır "yabancıya konut satarak döviz kazanıyoruz" söylemi, artık yerini "vatandaş dövizini yurtdışında eve yatırıyor" gerçeğine bırakmış durumda.