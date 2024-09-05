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Tescilli behnat incirinin hasadı yapıldı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde meşhur behnat inciri için patent alındı. Büyük beğeni ile tüketilen behnat incirinin hasadı yapıldı.

Haber Merkezi
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Tescilli behnat incirinin hasadı yapıldı
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde mesşhur behnat incirinin hasadı yapıldı.

Behnat inciri için patent ve hasat programı 

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından behnat inciri patent ve hasat programı düzenlendi. Düzenlenen hasat programına Silopi Kaymakamı Cihat Koç ve Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin katıldı.

Behnat inciri 9 Mayıs'ta coğrafi işaret tescili aldı

Silopi behnat incirinin 9 Mayıs’ta Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 1587 mahreç numarası ile Silopi ilçesi adına coğrafi işaret tescili yapılmıştı.

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